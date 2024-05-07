上水攔車截劫｜貨van遭私家車猛撞　司機捱斬被搶貴金屬「銠粉」

上水發生攔車斬人劫案。今日（7日）傍晚5時38分，一輛客貨車駛至上水奕翠園對開近天平路時，突被另一輛私家車攔截猛撞，私家車跳出4名惡煞，持刀向客貨車司機施襲，逞兇後全部逃去。姓容（52歲）客貨車男司機頭部中刀浴血，幸仍清醒，被送往博愛醫院治理。據了解，容男當時代客運貨，惡煞搶走數袋共載有10樽貴金屬「銠粉」，其後在附近一帶尋回；事後一名女子在警車上助查，警方正調查事件。



蒙面漢手持數袋物品逃去。（讀者提供車cam影片截圖）

代為報警的目擊者曾先生憶述，過馬路期間突聞「砰」一聲巨響，涉案發現兩車相撞，他起初以為有人倒車時發生意外，其後赫見3名蒙面漢從白色私家車落車，「係咁扑（客貨車）右邊玻璃！（客貨車）司機有踩油走但走唔到！」客貨車司機最終遇襲受傷，該3男則在車內掠走3袋物品「攞住3袋嘢走，跌咗一袋，跟住執返。」3男最終往上水泳池方向逃去，客貨車司機曾負傷追截，惜無功而還。

根據讀者提供的車cam片段可見，涉案白色私家車一早停於奕翠園對開，當客貨車駛至時，即越線迎頭狂撼，其後車上跳出蒙面惡煞，最後其中一人手持數袋物品逃去。片中可見，當時有途人及跑步人士路經，亦有的士司機落車查看，幸無殃及池魚。

▼ 案發時車cam 影片 ▼



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翻查資料顯示，「銠」是稀有、銀白色、堅硬及活性小的過渡金屬，是屬於鉑系金屬的一員，為最稀有和貴重的貴金屬之一。銠主要用於製造汽車的觸媒轉化器，可把未燃燒的烴、一氧化碳及氮的氧化物等，由引擎排出的各種有害廢氣變成較無害的氣體。因稀有且抗腐蝕，銠常與鉑或鈀製成合金，作為耐高溫及抗腐蝕的外覆材料。金與其他白金屬（如鎳、錳、鈀）通常會在外表鍍上一層薄薄的銠，以改善色澤；而銀的合金則常鍍上銠，以防因氧化而失去光澤。

根據香港海關早前在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）貴金屬及寶石交易商註冊制度，監管範圍涵蓋的物品包括銠、金、銀等等貴金屬。

▼ 案發後現場情況 ▼



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去年3月25日，同一地點亦曾發生斬人案。一名有上水和勝和背景的男子，由女友駕車載往奕翠園對開，打算取回停泊上址的貨車。惟他落車走向貨車期間，一輛黑色私家車駛至，3名刀手向其狂斬，他右手臂、右大腿、右小腿中刀，被送往北區醫院治理。