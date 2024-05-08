荃灣路奪命車禍｜車cam曝光　貨櫃車撞壆翻側掃燈柱　的士即避開

荃灣昨日（7日）深夜11時許發生奪命車禍，一輛貨櫃車沿荃灣路天橋往九龍方向行駛，途經有線電視大樓對開翻側，司機被拋出車外，跌落橋下地面當場死亡，林姓客貨車司機駛經現場，提供記錄事發經過的「車cam」片段，可見貨櫃車司機沿荃灣路高速駛入柴灣角熟食市場對開一個右彎時失控，先撞向左邊石壆和鐵欄，繼而繼續衝前，反彈撞向有線電視大樓對開路中石壆，全車翻側掃毀燈柱，令到現場頓時漆黑，剷壆期間產生火花，貨櫃車車頭組件及燈柱繼而飛到對面行車線，當時有的士和林男駕駛的客貨車前後沿荃灣路右線往屯門方向行駛，當中的士及時切往左線避開，兩車其後停在左線。



的士事後擋風玻璃損毀，尾隨的士、「車cam」拍下經過的客貨車右邊車窗損毀，右邊車身同遭刮花，當中的士司機相信驚魂未定，形容過程「唔知（發生何事），總之好恐怖」，林姓客貨車司機沒有受傷。



貨櫃車司機沿荃灣路行駛。（林先生提供影片截圖）

消息稱，涉事貨櫃車在荃灣路柴灣角熟食市場對開一個右彎時已經出事，先撞向左邊石壆和鐵欄，撞斷一支燈柱飛墮橋底地面，餘勢未了，貨櫃車繼續失控，司機飛出車外，貨櫃車在無人駕駛的情況下繼續衝前約200米，撞向有線電視大樓對開路中石壆翻側，再掃毀4支燈柱。

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現場可見，橋面和橋下一片狼藉，包括荃灣路兩邊行車線，多支燈柱被掃毀，部份燈柱橫亘橋面路中，貨櫃車車頭連同駕駛室嚴重損毀，貨櫃尾部被劏開，擱在天橋欄杆上，貨櫃車零件和大批尿片散落一地，石壆遭到撞毀，碎石四散一地。

橋底方面，貨櫃車擋風玻璃跌在橋下柴灣角熟食市場對面，有一支燈柱被撞至彎曲，跌落橋下地面近海興路迴旋處，遺體則在海盛路近柴灣角街熟食中心的另一輛貨櫃車旁邊，遺體附近有一隻涼鞋。