海防道珠寶店劫案︱5賊今早提堂　警再拘捕21歲巴籍涉案男

周二（7日）中午，尖沙咀海防道近漢口道的鐘錶珠寶店「名人站」，遭匪徒闖入行劫。警方早已接獲情報，在附近一帶埋伏監視，當場拘捕5名巴基斯坦籍男疑犯，年齡介乎23至35歲。昨日（8日）警方再拘捕多一名21歲巴基斯坦籍男子。



警方今日（9日）表示，5名被捕人已被合共暫控一項「行劫」罪，另外，其中2名33歲及29歲巴基斯坦籍男子各被控一項「未經准許而入境及留下」罪，案件今日於上午在九龍城裁判法院提堂。另外，人員昨日在葵涌區拘捕一名21歲巴基斯坦籍男子，涉嫌「行劫」，他現正被扣留調查。



案發於周二（7日）中午約11時55分，5名匪徒闖入尖沙咀海防道「名人站」企圖行劫，途人見狀報警。本身接獲情報提早在場埋伏的探員，亦發現匪徒駕乘私家車到達珠寶店外，停留8至10秒，然後蒙着面落車，探員隨即現身採取拘捕行動。據知，當時店內有多名店員，他們驚見匪徒闖入時受驚，未敢上前制止，而匪徒隨即以鐵錘敲打飾櫃，當探員入店內時，他們仍未得手。探員一度拔槍戒備，最終徒手制服劫匪。店內兩個分別1.5米乘0.5米及1米乘1米的玻璃展櫃損毀。5名被捕巴基斯坦籍疑犯年齡介乎23至35歲，均持香港身份證，涉嫌行劫被捕，案件交由西九龍總區重案組第三組跟進。

一名男子被黑布蒙頭、反鎖及戴上手套離開。（翁鈺輝攝）

+ 2

+ 7

▼5月7日尖沙咀海防道鐘錶珠寶店劫案現場▼



珠寶店內地下遺有一個鐵錘。（翁鈺輝攝）