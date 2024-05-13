連鎖衫店涉附虛假產地來源說明　海關拘3女檢63件衫值$9,000

海關早前接獲舉報，指一個連鎖零售集團出售一款品牌的服裝，懷疑附有虛假產地來源說明，遂派員到該集團位於沙田及將軍澳共3間分店試購，結果發現服裝上均附有兩個不同產地來源的標籤，分別為「made in korea（韓國製造）」和「MADE IN CHINA（中國製造）」。

海關隨即於今日（13日）採取行動，在涉案3間分店檢獲共63件懷疑附有虛假產地來源說明的上衣，價值共9,000元，並拘捕一名女經理及兩名分店女負責人（42至49歲）。被捕人現正保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。消息稱，涉案店舖為「Sugar Rose」。



海關提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，並指出任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545-6182或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的活動。