跨境集團招內地人來港開戶洗$8800萬黑錢　警拘8人揭$670萬為騙款

警方商業罪案調查科自去年11月起，展開情報主導行動，經調查後瓦解一個跨境洗黑錢集團，拘捕8名男女，相信集團涉嫌操控內地人到港開設銀行傀儡戶口，並以現金提款及買賣加密貨幣方式，清洗達8,800萬元犯罪得益，當中670萬元款項與48宗騙案有關。



警方調查顯示，涉案犯罪集團在去年9月至今年3月期間，招攬內地人來港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案行騙，受害人會根據騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口。集團成員之後會以現金提取騙款，到加密貨幣場外交易所買幣，同時在海外加密貨幣平台用假身份開戶，收取以犯罪得益購買的加密貨幣，再轉移多到個錢包，以清洗犯罪得益。

洗黑錢集團招攬內地人來港開戶，收取騙案騙款，再以現金提取及買賣加密貨幣方式，清洗8,800萬元犯罪得益。（警方提供）

案中犯罪集團涉嫌以72個本地開設的傀儡戶口，清洗8,800萬元犯罪得益，當中670萬元款項與48宗騙案有關，包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案及網上購物騙案，當中最大一宗投資騙案涉及損失220萬元，最小一宗案件亦涉款數萬元。警方調查期間分析傀儡戶口收款紀錄，揭發一宗正在進行的網上情緣騙案，據悉受害人已被騙走逾200萬元，警方之後主動聯絡受害人以阻止其蒙受更多損失。

商罪科昨日（13日）在全港多區展開代號「義劍」的拘捕行動，以串謀洗黑錢罪拘捕7男1女本地人，年齡介乎26至51歲。他們分別報稱為救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業，當中包括6名骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人。部分被捕人仍被扣查。行動中警方亦檢獲銀行文件、提款卡和多部手機，並正追查犯罪得益的下落。

警方商業罪案調查科瓦解一個洗黑錢犯罪集團拘捕8人，涉款8,800萬元犯罪得益。圖為商罪科訛騙調查組督察鍾卓賢交代案情。（陳浩然攝）

根據《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪最高判監14年及罰款500萬元。警方呼籲，市民切勿將銀行戶口交予任何人作不法用途。市民如要進行虛擬資產交易，必須詳細了解當中細節，並考慮箇中風險，如遇不明來歷的大額資金交易時，應保持警剔，核實對方身份及資金來源；如未能確認，應終止交易及向執法部門舉報。市民若懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222求助或使用「防騙視伏App」查詢。