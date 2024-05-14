3護老院非法調配外勞　於非合約指定地點工作　3負責人4外勞被捕

入境處早前接獲舉報，指有多間護老院非法調配輸入勞工（外勞）工作，經調查及情報分析後，昨日展開代號「銀翼」的執法行動，在3間護老院以協助及教唆被捕的輸入勞工違反逗留條件，拘捕共3名女負責人（42至65歲）；1男3女外勞（32至52歲）則涉嫌於非其合約中所指定的護老院工作，而違反對其有效的逗留條件，同樣被捕。



被捕人由入境處人員押走。（入境處提供）

入境處指出，輸入勞工獲准以僱傭身分來港後，必須按「標準僱傭合約」所訂明，直接受僱於合約中指定的同一僱主，並擔任合約中指定的職位及在指定的地點工作，不可受僱於其他公司或次承判商，亦不可轉換僱主、職位或工作地點（「標準僱傭合約」訂明的工作地點除外）。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

另外，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可罰款50萬元及監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。