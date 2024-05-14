水警舉辦「海上安全暨無毒約章活動2024」　打造健康安全水上環境

水警東分區今日（14日）於西貢對面海水警行動基地，舉行「海上安全暨無毒約章活動2024」，藉着推行「海上無毒約章」計劃，與遊樂船隻負責人及機構攜手打擊船上毒品派對。活動亦邀請多名講者分享與海上安全及禁毒相關資訊；水警的水上電單車隊及無人機小隊，更聯合示範救援遇險者。



水警的水上電單車隊及無人機小隊，聯合示範救援遇險者。

水警港外警區指揮官陳子良致開幕辭時表示，水警總區一向致力確保市民大眾在安全環境下進行水上活動，希望藉着推行「海上無毒約章」計劃，與各遊樂船隻的負責人及各個機構攜手合作，打擊船上毒品派對，提高海上安全。西貢區撲滅罪行委員會主席吳仕福太平紳士則表示，海上安全是西貢作為香港後花園及水上活動熱點的重要一環。他期望各持份者及業界能夠互相合作，積極舉報非法活動，打擊濫藥情況，建設無毒、健康及安全的水上活動環境。

是次活動除了有水警東分區人員與參加者分析海上意外案件的種類及成因外， 亦邀請多名講者分享與海上安全及禁毒的相關資訊，包括警務處資訊系統部代表介紹HKSOS 緊急救援手機應用程式、海事處人員簡介《海上安全（酒精及藥物）條例草案》、中國香港拯溺總會代表分享如何避免海上意外及救援遇溺者步驟，以及路德會青彩中心社工及朋輩輔導員講解毒品禍害及如何辨識吸毒行為。

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此外，水警東分區水上電單車隊、水警無人機小隊、東九龍總區防止罪案科及警務處資訊系統部的人員，亦在活動上擺放攤位與參加者互動。活動最後還有水上電單車隊及無人機小隊進行聯合救援示範，並首次向公眾展示如何由兩名人員使用一部水上電單車救援兩名遇險者，讓參加者更加了解水警的救援能力。近100名來自西貢社區及海上活動團體的參加者，均認為是次活動資訊豐富，大大提升他們的相關知識，有助避免海上意外，並為即將來臨的海上活動旺季做好準備。