尖沙咀客貨車失事剷安全島冒白煙　8人受傷包括一女警　司機被捕

全球首場多啦A夢無人機匯演將於今晚（25日）上映，維港兩岸人頭湧湧，尖沙咀於匯演前發生驚險車禍。今日傍晚約6時49分，據報一輛客貨車在梳士巴利道及彌敦道交界疑失事剷上路中安全島，冒出大量濃煙，驚動途人報案。救援人員趕抵尋獲8名傷者，包括一名客貨車女乘客、一名女輔警及多名途人，他們受輕傷清醒，部份人均被送往伊利沙伯醫院治理。網上圖片可見，涉事客貨車撞毀多條欄杆及燈柱，零件散落一地；彌敦道近梳士巴利道一帶白煙飄散。警方經初步調查，以涉嫌「危險駕駛」拘捕涉案客貨車男司機，並正調查意外起因。



一輛客貨車在梳士巴利道及彌敦道交界疑失事剷上路中安全島，冒出大量濃煙。（香港突發事故報料區／Oscar Cheung）

警方表示，今日（25日）傍晚6時49分接獲報案，指一輛輕型貨車沿彌敦道南行，當左轉入梳士巴利道時，懷疑失控撞向交通燈，並剷上安全島，其間撞向一名女警務人員和6名途人，救護員接報到場，該名女警務人員、25歲陳姓貨車女乘客和23歲黃姓女途人同樣腳痛，但毋需送院，其餘1男4女途人年齡介乎24至52歲，分別手腳和頭背等位置受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理，警員經初步調查後，41歲李姓司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。

運輸署於晚上7時15分指，因交通意外，梳士巴利道(往紅磡方向)近彌敦道的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

此外，由於今晚有多啦a夢無人機匯演，以下路段的交通仍然繁忙，包括梳士巴利道(來回方向)、彌敦道(來回方向)近梳士巴利道、連翔道(往柯士甸道西方向)、廣東道(往尖沙咀方向)、漆咸道南(往尖沙咀方向)。運輸署呼籲市民考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

一輛客貨車在梳士巴利道及彌敦道交界疑失事剷上路中安全島，冒出大量濃煙。（香港突發事故報料區／Biohacker Keto）