警辦「守護學童工作坊」關注學生自殺　逾80間學校超過100人參與

鑑於近期學生自殺案上升，社會各界高度關注，警務處新界南總區今日（27日）在荃灣區一間學校，舉行一場「守護學童工作坊」，邀請新界南總區逾80間大專院校、中學和小學過百名教職員及社工參與。活動中，除分享有關危機處理的知識外，亦進行模擬實習演練，增強參與者在處理學生企圖自殺事故的技巧，減少悲劇發生。



警務處助理處長、新界南總區指揮官麥展豪（中）為工作坊致辭；警隊心理服務課臨床心理學家馮浩堅博士、新界南總區衝鋒隊王偉康警司及警察談判組總訓練主任張健斌警司獲邀分享經驗。

是次工作坊邀請到不同界別的專業人士，包括警隊心理服務課臨床心理學家馮浩堅博士、新界南總區衝鋒隊王偉康警司及警察談判組總訓練主任張健斌警司，分享他們的寶貴經驗及專業知識。內容包括如何識別及支援有自殺行為的學生、學生自殺案件的轉介機制、校方與警方前線人員的協調和學校危機處理小組處理相關事宜的技巧等。工作坊又以分組形式進行情景演練，藉此提高參與者對處理校園危機的應變能力。

警務處助理處長、新界南總區指揮官麥展豪為工作坊致辭時，表示各方都要攜手合作，對於學生的情況多聆聽、多留意、多了解，避免同類不幸的事情發生。警察談判組主管廖珈奇總警司，希望各參與者除了於是次工作坊進行校園危機實習演練外，亦透過在日常生活中不斷練習增強相關的應變能力。

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警方會繼續與各持份者攜手合作，更全面地推廣青少年的精神健康及推行預防學生自殺的工作，共同建立學童支援網絡及營造接納和關愛的文化，提升家長、教師及學生的精神健康素養，以促進學生的身心健康。

鑑於近期學生自殺案上升，警方今日（27日）在荃灣區一間學校舉行「守護學童工作坊」。

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