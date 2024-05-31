元朗大棠兄死弟傷車禍︱家人傷心認屍　未敢將死訊告知受傷胞弟

元朗大棠山道昨日（30日）凌晨發生致命車禍，33歲姓吳男子駕駛一輛川崎忍者 （Kawasaki Ninja ）電單車，載同24歲胞弟上斜時，疑欲爬頭超越友人的Tesla時失事，兄死弟傷。今日死者家人到殮房辦理認屍手續，神情哀傷。家人透露，暫時也未將兄長的死訊告知受傷的幼弟。



早上9時許，死者家屬一行約10人到沙田富山殮房辦理認屍手續，約1小時後離開，各人神情哀傷。家人透露，死者3兄弟中排第二，與受傷的幼弟感情要好，現時家人也未將其死訊告知幼弟。據了解，死者在隧道公司做交通督導，受傷胞弟則待業。

案發於5月30日凌晨零時30分左右，據悉死傷者兄弟較早前與友人乘坐一輛Tesla私家車在區內消遣，其後有人想遊車河，於是載兄弟返回其位於屯門寓所，取回購入僅數個月的川崎忍者（Kawasaki Ninja）ZX-6R電單車。男死者駕駛電單車載同弟弟，偕Tesla一同前往大棠山道，至避雨亭對開時，電單車疑從後由左至右超越Tesla，但失控猛撞欄杆，司機乘客雙雙受傷倒地，送院後兄死弟傷，弟弟留院屯門醫院，情況嚴重。警方調查期間，懷疑Tesla涉及超速行駛，姓謝（34歲）男司機涉嫌「危險駕駛」被捕。

昨日下午死者家屬在大棠山道出事現場路祭，道士敲響銅鑼及唸經招魂；親友則持香拜祭。

電單車撞毀路邊鐵欄，嚴重損毀。

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死者家屬偕道士到大棠山道出事現場路祭，親友均神傷哀傷。（黃學潤攝）