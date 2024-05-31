大埔中學打波猝死｜教練回防時突暈倒　服務逾十年　曾教甲一球隊

大埔一間中學昨日（30日）傍晚發生打波猝死慘劇，一名姓樊（53歲）男子在籃球比賽時突然暈倒，昏迷送院後不治。死者為學校的外聘籃球教練，當時正進行師生籃球賽。《香港01》今日（31日）到學校了解情況，副校長指翻看閉路電視錄影，顯示籃球教練樊錦威「威Sir」在比賽期間一個攻勢完結，準備回防之際，「突然間褪後一步就暈低咗」。他表示學校已啟動危機處理小組，並會慰問「威sir」家屬，學生稍後亦會寫心意卡。資料顯示，樊錦威是香港甲一組別「滿貫籃球隊」的前副教練，亦曾多次於南華體育會擔任教練。



死者為外聘籃球教練樊錦威「威Sir」。

涉事是大埔孔教學院大成何郭佩珍中學。（蔡正邦攝）

涉事中學是大埔孔教學院大成何郭佩珍中學，霍副校長今日受訪時指，事發時籃球隊學生、教練「威Sir」及部分老師課後打練習賽切磋。大約5時半，「威Sir」在比賽期間突然暈倒，在場老師即時疏散學生及召救護車。救援人員到場將「威Sir」送往大埔那打素醫院急救，惟至6時半「威Sir」證實不治。學校得悉消息後，馬上通報教育局及啟動「危機處理小組」，老師及社工團隊為學生提供情緒輔導，又發信提醒家長多加注意學生情緒。

霍副校長指，事後警方到學校調查及翻看閉路電視錄影，他形容當時是比賽中一個攻勢完結，球員仍在「鎖匙圈」準備回防之際，「威sir」在沒有與學生及老師接觸下，「（轉身後）突然間褪後一步就暈低咗」。霍副校長表示，「威sir」暈倒的原因仍有待驗屍結果。

霍續指「威sir」是外聘籃球教練，負責帶領學校不同級別的男子籃球隊，服務逾10年，深受學生歡迎。校方會慰問其家屬，學生亦會寫心意卡表達心意。