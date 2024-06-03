土瓜灣工廈命案｜死者酒後暈倒黑工竇　疑有人怕單位曝光運走屍體

土瓜灣昨日發生命案，姓汪（40歲）男子被發現躺臥美華工業中心地出入口一輛手推車上，送院後證實不治，警方調查後以涉嫌「非法處理屍體」拘捕3人。現場消息指，死者與3名被捕人疑為內地黑工，近月持雙程證報稱來港探親。事發前，死者與3名被捕人在外飲酒後，再到涉事黑工宿舍單位繼續「隊啤」，其後暈倒，疑有人害怕宿舍曝光，於是將死者放上手推車搬至工廈出入口。



事發前，死者與3名被捕人在外飲酒後，於上址一黑工單位繼續「隊啤」，其後死者懷疑飲酒過量暈倒。3名被捕人因害怕單位曝光，於是將死者放上手推車及用一張毯覆蓋他並搬運至工廈出入口。（翁鈺輝攝）

+ 1

3名被捕人分別姓許（35歲）、姓汪（36歲）及姓陳（51歲），涉嫌「非法處理屍體」，現正被扣留調查。消息指他們與死者均持雙程證，報稱來港探親，實為非法勞工，分別報住美華工業中心及馬頭涌譚公道一個唐樓地址，相信都是黑工宿舍。4人互相認識，而死者被發現時身上有酒氣，據知事發前，死者與3名被捕人在外飲酒後，於上址一黑工宿舍繼續「隊啤」，其後暈倒，疑有人怕單位曝光，將死者放上手推車及用一張毯覆蓋他並搬運至工廈出入口。

警方昨日（6月2日）下午約3時35分接獲途人報案，指路經土瓜灣道94號美華工業中心地下停車場出入口時，發現一名男子躺臥一輛手推車上，用一張被蓋着，且身上帶有酒氣。男子陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院後不治。經調查，死者姓汪（40歲），懷疑在上址單位暈倒後，被3名被捕人以手推車搬運至地下。

涉事單位大門被警方以鐵鏈鎖上，可見門外堆滿雜物，包括裝修工具、風扇等。據街坊所講，單位1000多呎，平時多內地人出入，不排除被間隔成劏房單位作住宅之用。