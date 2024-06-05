上水綠的撞女童不顧而去｜家長上載傷勢圖　頭面手腳遺瘀傷擦損

上周六（1日）上水寶石湖路近寶運路交界有一輛新界的士撞到9歲女童後不顧而去，途人見狀報警，有市民不值司機行為，在社交平台上載意外後現場照片和影片「緝兇」。昨晚有自稱是女童家長的人士上載了9張傷勢圖片，顯示女童額頭及右面頰有瘀青，牙齒及上唇亦受損，手臂、雙膝及盆骨位置仍遺有瘀傷及擦傷。

女童家長在文中指：「我知道有好多人關心小妹妹嘅近況同埋傷勢。多謝大家關心。」又交代警方正調查案件，得知當日的士車牌疑為「影子牌（假牌）」。不少網民留言祝女童早日康復，又要求警方嚴懲司機。而事隔4日，今早（5日）56歲姓蔡男司機在律師陪同下，終到上水警署自首。



女童家長昨晚（6月4日）上載女兒傷勢照片，女童身體多處瘀傷，牙齒受損、額頭有瘀青。（網民Lin Ng圖片）

+ 3

上周六（1日）上水寶石湖路近寶運路交界發生不顧而去的交通意外，讀者提供的車cam片段拍攝到事發一刻，上午約11時02分一輛新界的士沿寶石湖路行駛，駛入只可右轉的行車線，但最後卻直駛；與此同時，女童在行人綠燈閃動期間跑過行人過路處，結果被直駛衝燈之的士右側撞倒，即時倒地。惟的士意外後沒有停下，向前駛走。

該名9歲女童其後自行起身，她頭及手腳擦傷，牙齒受損，一名白髮途人上前安慰，片段至此結束。網上有另一角度片段，可見手持外賣的女童受傷蹲地，哭說：「話畀爸爸聽！」有熱心市民安慰道：「小朋友你等一陣，你爸爸應該好快到。」一名白髮女途人則協助報案。另一條片段可見，兩名女子查看女童傷勢。