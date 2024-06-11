網傳熱褲女駕懷疑電動單車載兩童遊天水圍　網民：完全係計時炸彈

網上再流傳懷疑駕電動單車載童相片。有網民今日（11日）上載一張照片，顯示一名身穿T恤熱褲的長髮女子，駕着疑似電動單車，載同兩名幼童在路上行駛。上載照片的網民指事發在天水圍，又稱同類電動單車「睇落真係好牙煙」。照片惹網民熱議，「上行人路撞到細路老人家點算？出馬路又唔跟燈，同時害司機，最慘冇牌冇保險，有責任都追唔返佢哋，完全係計時炸彈！」亦有人指「勸唔聽，冇得救。」

警方早前已最少兩次就同類照片及影片執法，分別在天水圍及上水拘捕兩名女子，兩人分涉7項及8項罪名。



網上今日（6月11日）流傳一張照片，顯示一名女子駕駛一輛疑似電動單車，載着兩名小童在天水圍遊走。（車cam L（香港群組）fb / Soso Chan）

5月14日，網上流傳一張相片，可見一名女子駕駛懷疑電動單車，載着一男一女小童，在上水清曉路行人路行駛。警方主動調查後，5月16日中午在上水區拘捕該名女子，她涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足8歲的兒童乘客」，獲准保釋候查，6月中旬向警方報到。

一名女子於5月14日，駕駛一輛懷疑電動單車，載着一男一女小童，在上水清曉路行人路行駛，她涉嫌「無牌駕駛」等7宗罪被捕。（警方提供）

不足半月網上又瘋傳同類網片，一名女子駕駛懷疑電動單車，在天水圍天瑞路馬路穿插，車上同時載着3名幼童及多袋物品。警方主動調查後，5月27日下午在天水圍區拘捕一名34歲女子，她涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足8歲的兒童乘客」，同樣獲准保釋候查，6月下旬向警方報到。

一名女子駕駛懷疑電動單車，載着3名小童及多袋物品，在天水圍天瑞路馬路穿插，她其後於5月27日涉嫌「危險駕駛」等8宗罪被捕。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）