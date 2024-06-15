石塘咀大廈斷水｜水務署：承辦商擬周日晚前完成維修及恢復供水

石塘咀皇后大道西425G-425Z號永華大廈，WX座及YZ座於天井共用的喉管早前爆裂滲水，波及地下麵舖及珍珠奶茶舖。大廈法團原定安排工人於明日（16日）到X後座的麵舖及Y後座另一被用作倉庫的地舖，加裝喉管解決問題，惟商戶雙雙拒絕，更因滲水問題致電水務署要求關閉大廈水掣，令兩幢大廈自周二（12日）起暫停食水供應，至今（15日）已停水4日，住戶苦不堪言，更有人打算到內地暫住「避難」。水務署回覆《香港01》查詢表示，經署方與代理人協商後，代理人僱用的承建商已到場與署方代表就修理方案交換技術意見，並已擬定修理工作細節。相關承建商計劃於周日（16日）晚前完成維修，以及恢復受影響樓宇的供水。



石塘咀永華大廈WX座及YZ座於天井共用的喉管早前爆裂，出現滲水情況。（黃偉民攝）

水務署表示，於6月12日接獲報告，指皇后大道西425號有爆水管報告，經視察後確認相關漏水喉管屬私人內部公用食水喉管，由業主／代理人負責保養及維修。為免漏水情況持續對公眾造成影響，以及方便業主／代理人維修水管，該署暫時截斷該段喉管的食水供應，並於同日在附近安裝臨時街喉，其後亦派出水車，為受影響樓宇居民提供臨時緊急食水。署方亦聯絡當區民政事務處及關愛隊，以了解居民需要及提供適切支援。

大廈立案法團早前出通告指，WX座地舖X後座地下一間麵舖於本周三（12日）晚起稱，因大廈天井滲水入舖，要求水務署關閉大廈水掣。（讀者提供）

水務署續指，由於樓宇食水供應已持續停頓數天，而業主／代理人仍未展開喉管維修工程，在平衡公眾利益後，該署於今日與代理人商討，準備引用《水務設施條例》進入相關處所代為維修，以盡快為受影響居民恢復供水。經協商後，代理人僱用的承建商已到場，與水務署代表就修理方案交換技術意見，並已擬定修理工作細節。相關承建商計劃於周日晚前完成維修及恢復受影響樓宇的供水。水務署會繼續密切跟進上述修理工作的進度，並提供所需技術支援。

居民需要帶水桶到樓下消防栓擔水回家。（林澤鋒攝）

永華大廈WX座及YZ座自周二（12日）起暫停食水供應，至今（15日）已停水4日。據悉大廈天井爆水管及滲水，地下麵檔及珍珠奶茶舖均受影響及發生水浸，有街坊指珍珠奶茶舖水深一度高達三吋。大廈法團日前出通告交代事件，指地下一間麵舖因大廈天井滲水入舖，要求法團處理。法團亦議決通過天井更換水喉的報價，並獲水務署同意給予一星期時間處理，法團原定安排維修工人於周日（16日）維修。

現場為石塘咀永華大廈其中WX座及YZ座，爆水喉波及地下一間麵舖。（林澤鋒攝）

可是，由於涉事喉管連接著X後座的麵舖及Y後座另一被用作倉庫的地舖，故工人需要進入兩舖才能更換喉管。早前法團曾聯絡兩店負責人商討維修事宜，最初麵舖舖主表示需要考慮，但其後反對方案。其後，舖主見水浸入舖頭，所以要求水務署關閉大廈水掣，導致WX座及YZ座兩棟大廈暫停食水供應，過百居民無食水及沖廁水。同時，另一舖亦表示拒絕讓工人進入舖內加裝喉管，令事件一度呈膠著狀態。

街坊需帶水桶擔水回家 到體育館洗澡 居民感煎熬

有街坊指，WX座及YZ座兩棟大廈1至7樓已暫停所有食水供應，至於7樓以上住戶則只可透過天台水缸的儲水維生，惟有YZ座7樓以上居民表示現時他們已沒有食水供應。工程遲遲未能開始，水務署亦未有告知何時會重開水掣，令一眾居民叫苦連天。居民需要帶水桶到樓下消防栓擔水回家，以及對面石塘咀體育館洗澡。受影響的兩座大廈主要為長者及婦孺居住，有居民指每日「（擔）十幾廿幾桶水，腰骨痛呀陰功！」，昨日更擔了15桶水回家，直斥涉事店舖「逃避問題」：「成幢大廈幾百人就你一個人, 啱唔啱先？」更有長者稱因地面濕滑，曾幾乎跣倒受傷。有不願透露姓名的居民向《香港01》透露，對沒了期的等待感到十分煎熬，直言「捱唔住」，今日（15日）將會返回內地暫住「避難」。

水務署著法團自行與店舖磋商 經溝通後望今日內解決問題

YZ座居民黃先生曾致電水務署投訴，惟對方指不能讓漏水問題持續，浪費食水，當局有權關閉水掣。黃生估計水務署不知道關水掣後，有大量居民無水用。另外，他指水務署曾表示大廈屬私人物業，著法團自行與店舖磋商。據黃生了解，法團曾與兩間店舖磋商，但至今仍未有結果，法團正研究其他解決方案，估計不排除可能「搞到打官司」。

居住在YZ座的黃先生表示曾致電水務署投訴，惟對方指不能讓漏水問題持續，浪費食水，當局有權關閉水掣。（林澤鋒攝）

WX座法團主席楊先生亦表示，事件「影響到好多人」，法團或會聽取區議員意見，出律師信及申請禁制令解決問題，但擔心事件會擾攘數日，甚至數星期。他指今日與水務署溝通看似有轉機，希望可以今日內解決問題。 對於早前水務署用關閉水掣去處理，楊表示「好無奈」。

法團張貼供水安排。（林澤鋒攝）

麵舖同意工人入內維修水喉 另一舖疑仍拒絕合作

至今早麵舖老闆娘到場了解情況，她表示與法團商量過後，允許工人入內維修水喉。不過據街坊今早所指，Y後座舖位疑仍然拒絕讓工人入內維修，因要搬走倉庫內大批貨物。據WX座法團主席楊先生所指，Y後座舖位屬藥材店倉庫，《香港01》記者現場所見，該舖位沒有任何門牌，記者曾向藥材舖查詢，但職員表示負責人不在，不便回應。