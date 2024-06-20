西九龍中心停電｜管理公司交代最新發展　商場電力供應全面復常

深水埗西九龍中心自周一（17日）起大規模停電，工人連來日在商場搶修，西九龍中心管理有限公司周四（20日）交代最新發展，指出電力裝置故障導致商場停電，管理公司事發當日已經即時派員進行緊急搶修，成功同日上午恢復部份商舖供電，同時安排承辦商進行後續搶修工程，現時電力供應已全面回復正常，管理公司職員亦於事發當日已即時發出通告及致電各商戶交代事件，並通知保險公司跟進。



按摩店店主當時表示目前首要試駁臨時電，以解燃眉之急。（陳麗娟攝）

《香港01》曾派員到場了解，當時西九龍中心個別樓層恢復供電，走廊有照明，但也有店舖仍未有電，記者實測「企得耐有些少出汗」，8樓食肆約四成暫停營業。

西九龍中心低層供電相對充足，1樓一直有電供應。至周三中午，6及7樓，四成店鋪暫停營業，其中多為食肆，其次為美甲店，動漫店等，部份店有停電通告。8樓熟食中心約四成店鋪暫停營業，9樓則供電正常。

職員當時正搶修電力，接駁臨時電。（陳麗娟攝）

按摩店繼續營業。（陳麗娟攝）

有按摩店負責人表示，停電後通知已預約的客人，他們都紛紛取消：「唔會唔（取消）㗎，個個都怕熱！」，負責人明白停電「大家都唔想」，電工師傅已經很努力駁電，嘗試提供臨時電力，按摩店目前只能駁風扇繼續經營，按摩師傅工作時不斷抹汗。負責人指仍然有客人上門求助：「佢瞓捩頸條頸都側埋，好陰功，佢又唔介意咪幫佢囉，開把風扇。」

6樓麻糬店職員表示，周一第一天停電很突然，只能用電筒照明整蛋糕，坦言「好麻煩」。目前3間門市因停電需要關閉，無法做街客生意，有很大損失，只能開放9樓本來是用作準備食物的舖面供訂單顧客取蛋糕。（陳麗娟攝）

6樓麻糬店職員表示，周一第一天停電很突然，只能用電筒照明整蛋糕，坦言「好麻煩」。目前3間門市因停電需要關閉，無法做街客生意，有很大損失，只能開放9樓本來是用作準備食物的舖面供訂單顧客取蛋糕。

受停電影響，8樓食肆約4成一度暫停營業。（馬耀文攝）

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