中環混戰．有片｜馬路擂台打到甩鞋　吊帶短裙女遭撻生魚扯人頭髮

中環馬路大混戰，男男女女「開片」打到瞓地！《香港01》獲得一段打鬥影片，可見10多名男女在藝穗會對開的分叉馬路大打出手，拳來腳往，粗口橫飛，有吊帶短裙女被「撻生魚」落地後，轉而騎乘另一名金髮女，狂扯頭髮搖晃打頭；亦有胖漢捱打甩鞋，抱頭俯伏馬路中，場面極度混亂。最終有警員趕抵控制場面，喝令涉案者「踎低」。片中有人稱「勝和打人」，但未有交代事發日期。《香港01》正了解事件。



遭「撻生魚」的吊帶短裙女，其後騎乘另一名金髮短裙女，起勢扯對方長髮，不斷搖晃及打頭。（讀者提供）

相關片段長約2分10秒，可見現場為下亞厘畢道、雲咸街、德己立街、己連拿利，近藝穗會對開的分叉馬路位。10多名男女在燈位中央的黃色行人輔助線大打出手，其中一名黑衫黑褲男子落手兇狠，先將一名吊帶短裙女「撻生魚」落地，然後狂踢另一名倒地胖漢，該名胖漢一直抱頭俯伏路中，同時亦遭另一名男子不斷拳毆。

一名胖漢捱打甩鞋，抱頭俯伏馬路中。（讀者提供）

遭「撻生魚」的吊帶短裙女，其後走向德己立街一邊馬路，騎乘另一名伏在地上的金髮短裙女，起勢扯對方長髮，不斷搖晃及打頭。與此同時，其他人仍在各自攻擊目標；而一度倒地捱打的胖漢站起，可見他一隻波鞋甩脫，狼狽穿回，面額有傷。

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未幾，數名警員趕至喝止及控制場面，有男子高呼：「阿sir阿sir，我畀人打呀！」其後有警員走向己連拿利一邊馬路，喝令數名涉案男女「擰轉頭，踎低！」一名白衫女呼冤稱：「我冇份㗎喎！」即被一名壯漢呼喝猛推「踎低啦妳！」

該壯漢又大聲吼叫：「佢哋勝和喎，打X我哋喎！打我啲兄弟！」另一名男子則回指：「我有打過你咩？我冇響過朵喎！」片末則見警員將部分人分開，帶上行人路查問。

警員趕抵喝止及控制場面。（讀者提供）