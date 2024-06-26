中環雲咸街醉酒鬧事多人混戰　3男涉打鬥當場被捕

中環街頭日前發生打鬥事件，10多名男女在藝穗會對開拳來腳往，粗口橫飛，更有女子被「撻生魚」落地，場面混亂，片段遭放上網廣傳。警方當日在場調查，相信事件為醉酒鬧事，一名27歲男子與另外兩名分別25及31歲的男子爭執，繼而動武。事件不涉及黑社會糾紛，被捕人已獲准保釋候查。



警方稱，周日（6月23日）約5時53分接獲報案，指有約10人在中環雲咸街打鬥。警員接報到場，經調查相信是一名27歲的本地男子，因醉酒問題與兩名分別為25及31歲的本地男子爭執，其間他們互相以手襲擊對方。該3名男子涉嫌「在公眾地方打架」同告被捕，他們已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

遭「撻生魚」的吊帶短裙女，其後騎乘另一名金髮短裙女，起勢扯對方長髮，不斷搖晃及打頭。（讀者提供）

《香港01》獲得該段打鬥影片，可見10多名男女在藝穗會對開的分叉馬路大打出手，拳來腳往，粗口橫飛。相關片段長約2分10秒。10多名男女在燈位中央的黃色行人輔助線大打出手，其中一名黑衫黑褲男子落手兇狠，先將一名吊帶短裙女「撻生魚」落地，然後狂踢另一名倒地胖漢，該名胖漢一直抱頭俯伏路中，同時亦遭另一名男子不斷拳毆。

一名胖漢捱打甩鞋，抱頭俯伏馬路中。（讀者提供）

遭「撻生魚」的吊帶短裙女，其後走向德己立街一邊馬路，騎乘另一名伏在地上的金髮短裙女，起勢扯對方長髮，不斷搖晃及打頭。與此同時，其他人仍在各自攻擊目標；而一度倒地捱打的胖漢站起，可見他一隻波鞋甩脫，狼狽穿回，面額有傷。

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未幾，數名警員趕至喝止及控制場面，有男子高呼：「阿sir阿sir，我畀人打呀！」其後有警員走向己連拿利一邊馬路，喝令數名涉案男女「擰轉頭，踎低！」一名白衫女呼冤稱：「我冇份㗎喎！」即被一名壯漢呼喝猛推「踎低啦妳！」

該壯漢又大聲吼叫：「佢哋勝和喎，打X我哋喎！打我啲兄弟！」另一名男子則回指：「我有打過你咩？我冇響過朵喎！」片末則見警員將部分人分開，帶上行人路查問。

警員趕抵喝止及控制場面。（讀者提供）