犯罪集團招攬假董事假員工　涉騙$2.1億政府中小企貸款　警拘37人

警方再次搗破詐騙集團，涉嫌以中小企名義騙取政府「百分百擔保特惠貸款」，涉及貸款2.1億元，拘捕37人，包括1名主腦及7名骨幹成員。



西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳稱，警方於2023年11月接獲兩間銀行報案，懷疑有人用虛假文件申領政府「百分百擔保特惠貸款」，於是展開調查。事件中涉及42份申請，全部獲批，貸款總額2.16億元。

犯罪集團從不同途徑招徠「董事」和「員工」。（鄭嘉惠攝）

重案組總督察邱雨星交代行動稱，警方鎖定目標人士，動員100人，過去4日（24至27日）展開代號「寒雲」的執法行動，在全港多處以「串謀詐騙」 拘捕共37人，分別29男及8女（年齡介乎21至72歲），部分人有黑社會背景。被捕人士當中包括23名公司董事及14名員工，涉及42間傀儡公司。該些公司報稱裝修、清潔，甚至只得招牌，實際是並不存在的公司。

邱續稱，集團循不同途徑招攬「董事」，向他們派發60至100萬元作回報，利誘他們開傀儡公司；又從不同渠道收購個人資料，傀儡員工可獲數千元回報；然後偽裝成傀儡公司員工的戶口，透過虛報公司的營業額、誇大僱員數目及薪金支出，營造出公司在營業期間大量虧損的現象，從而成功向銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，取得貸款後留部分金錢還息，營造「還款」紀錄，事實馬上將款項轉到其他銀行戶口，然後失去聯絡，至今也沒有作出任何還款。

犯罪集團還息不還款 實質已轉移資金

高級督察黃健熙補充稱，其中一名扮演公司董事的被捕人，相信是此詐騙集團的主腦，他操控另外7名「董事」作為集團骨幹成員。由2020年中至2023年4月，招聘一批傀儡董事及員工，透過虛假文件作出42宗申請。

行動中警方檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。全部被捕人已獲准獲釋，相信今次行動已成功瓦解一個活躍係本地的詐騙集團。行動仍然進行中，不排除再有人被捕。

串謀詐騙、欺詐罪、使用虛假文書罪是非常之嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年。市民切勿心存僥幸，以身試法。

「百分百擔保特惠貸款」申請期已屆滿

政府於2020年4月在中小企融資擔保計劃下，推出「百分百擔保特惠貸款」，為受疫情打擊的中小企業提供低息貸款。受惠企業可用支付僱員薪金及租金、應付業務需要。隨着社會復常，「百分百擔保特惠貸款」已於今年3月底屆滿，截至5月底，該計劃共批出6.7萬貸款，涉及1,430億港元，並已幫助約4萬個中小企及3.9萬名僱員。

此外，「百分百個人特惠貸款計劃」亦於2021年4月推出，由香港按證保險有限公司管理，旨在為疫症期間的失業人士提供財政支援。該計劃已於2023年4月底屆滿，共批出6.7萬宗貸款，涉及47億港元。