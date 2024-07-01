石籬小野豬誤墮引水道　兩漢撈起亮刀惹劏豬疑雲　警料意外跌死

葵涌石籬後山發生小野豬虐畜疑雲。今午（1日）3時許，有市民在石籬七聖宮廟對上後山，發現兩名可疑男子，懷疑持刀將一隻年幼野豬劏開，隨即報警求助。據報案人指，兩男曾亮出一把摺刀，小野豬身上亦有一處傷痕，詎料兩人趁他前往引領警察到案發現場時，疑趁機逃去無蹤。警方起初將案件暫列「虐待動物」案，經調查後，發現野豬身上有傷口，未知傷勢如何造成，但初步相信野豬是意外跌死，將案件改列「動物屍體發現」，通知食環署派員到場檢走野豬屍體。



現場所見，事發位置為葵涌金山休憩公園的一個涼亭對開，野豬屍被人用一個紅色膠袋裝着，再放於一個膠桶內，桶旁則遺有一塊藍白相間的帆布。

涉事野豬屍體被人放於膠桶內。

揭發事件及報警的曾先生表示，當時獲在附近裝修的工人告知，一隻年幼野豬意外跌落引水道，他於是到別處拿來一條梯，打算爬落引水道救豬。當返回現場時，驚見兩名可疑男子翻找其物品，更對小野豬有所行動，懷疑有人企圖劏豬，遂出言喝止，詎料對方亮出一把摺刀，「一路褪後一路拎把刀出嚟」，他見狀截停兩人，又翻找被對方取用的膠桶，發現桶內的紅色膠袋裝着小野豬的屍體。

涉事野豬屍體被人放於膠桶內。

曾續指，若野豬「自己死咗」，「救唔到唔緊要喇」，希望兩名涉事男子「埋咗佢（野豬）」便了事；不料翻開裝着野豬的膠袋，竟發現牠的身體有一處傷痕，加上兩名男子對他持摺刀相向，他於是報警求助。由於難以說明案發確實位置，他遂為警察領路，其間兩名涉事男子疑趁機逃去無蹤，只將野豬屍棄於現場。

涉事野豬屍體被人放於膠桶內。