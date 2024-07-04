車Cam｜西九龍公路鐵騎翻側　貨車及時扭軚避　網民讚﹕手車好掂

揸車時要一眼關七，集中精神，一旦遇上突發情況才來得及應變。西九龍公路昨日（3日）便發生一宗驚險交通意外，一輛電單車突然在路中自炒翻側，鐵騎士如「滾地葫蘆」般在地上翻滾，幸後方貨車司機反應快，及時扭軚避開，才未有釀成人命傷亡。



涉事鐵騎士幸無恙，自行站起。（網上影片截圖）

事發於昨日下午4時55分，網上流傳的車Cam影片可見，該輛電單車沿西九龍公路中線，往香港島方向而行，駛至近奧運站對開時，突然自炒並向右翻側，鐵騎士車翻人仰，繼而在馬路上翻滾了數圈。後方一輛沿中線行駛的貨車，司機驚見電單車自炒，在距離僅僅數米之間，急忙扭軚閃避，只撞到電單車，幸未輾到鐵騎士。貨車車身左右搖晃及車胎冒出白煙後便停下來。右線一輛的士亦相當驚險，駛過時與鐵騎士只有咫尺之遙，幸好鐵騎士絲毫無損，並能自行站起。

警方於下午4時58分接獲報案，涉事的陳姓27歲鐵騎士及38歲貨車司機均無受傷，案件列作「交通意外無人受傷」處理。

+ 2

網民直呼驚險，指鐵騎士大難不死，逃過一劫，全因其他司機反應敏捷，「手車好掂」、「中快線都靚閃，職業司機」、「貨車司機夠淡定，如果唔係都應該攪掂左」、「貨車司機有水準」、「貨車佬好野，冒住反車險都扭盡」、「26（電單車）真係大命，貨車司機值得一讚，好人有好報」、「26（電單車）要劏十隻雞還神」。