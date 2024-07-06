荃灣寮屋遭扑爛圍牆圖迫遷　住戶聲言租約至2047　地主否認爆糾紛

荃灣川龍村新開田一宗土地糾紛擾攘兩年仍未解決，涉事寮屋今早（6日）被兩人打爛圍牆疑強行收屋，住戶大驚報求助。住戶出示法律文件，顯示租約期至2047年，惟地主聲言：「人哋想佔有我嘅利益。」雙方爭持不下。



現場是川龍村新開田一間約700呎的寮屋，男戶主姓鍾，今早10時許，他接獲妻子通知，指有兩人用硬物打爛門外圍牆，於是連忙趕回家了解及報警稱遭刑事毀壞。警方到場調查後稱，事件涉及土地爭執，列糾紛案處理，沒有人涉案被捕。

警方調查後列糾紛案。（吳詠瑩攝）

惟事主鍾先生對此感到極為憤怒和不公平：「差人話佢係業主，雖然我哋有租約，但業主凌駕於上，唔構成刑事毀壞喎！」據知，警察建議鍾先生到地政署先搞清楚土地文件等問題。

鍾先生展示租約有業主陳先生的簽名，但對方竟然不承認。（林幸言攝）

鍾先生出示文件，顯示租約期至2047年，並有陳地主的簽署。（吳詠瑩攝）

事件追溯至2023年6月初，鍾先生曾向傳媒投訴，指其租住的寮屋捲入租務糾紛。他租住的農地牌照屋，與原地主蔡先生簽訂租約至2047年，但土地易手後，新地主竟不承認租約，屢次作出滋擾性行為，包括起圍欄封門、鑿爛通道及放狗咬人等。

鍾先生稱，兩年來他和同村居民已經報警共約50次，但警方均列土地糾紛作結，令他們相當困擾。鍾先生出示文件顯示，租約有陳姓地主的簽名，對方清楚知道他有租用權至2047年。

舊地主蔡先生今日亦在場作證，解釋當初賣地予現任地主陳先生時，對方並非出價最高，但得悉對方買來退休，「退休好啊，大家各不相干」，而交易期為18個月。蔡先生當時已親自向陳先生交代土地詳情，包括租戶等情況。陳先生簽約時亦表明清楚所有土地使用狀況，豈知交易後卻「反曬面」，多次與租客發生糾紛。

舊地主蔡先生確認，土地轉手時新業主清楚鍾氏一家的租戶狀況。（林幸言攝）

今早地主陳先生亦有到場協助警方調查，對於鍾先生的指控，他矢口否認：「成個山頭大部份地係我嘅。人哋想佔有我嘅利益、免費，就咁簡單，唔講喇！」隨即拂袖而去。