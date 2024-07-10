元朗劏房火｜單位焚毀女街坊命危　鄰居憶走火警：好多黑煙走唔到

元朗金輝徑金禧樓一個劏房單位，今日（10日）凌晨時分發生火警，兩名分住不同單位的男女疑吸入濃煙受傷，送院搶救，其中女傷者情況危殆。涉事劏房損毀嚴重，有同層街坊形容，火警期間充斥濃煙無法逃生，要由趕至消防員帶走，情況驚險。



現場是金輝徑33至41號金禧樓，大廈一梯四伙，其中起火單位間為劏房。《香港01》記者今早再到現場了解情況，只見該單位有鐵鏈上鎖，目測有最少3間劏房。火警過後單位熏黑，電線垂下，雜物四散，近門口的一間房損毀情況最嚴重，同時放有很多雜物，牆角的電箱尤其焦黑。

起火單位熏黑，右上角電箱損毀嚴重。（蔡正邦攝）

起火單位熏黑損毀嚴重。（蔡正邦攝）

同層鄰居胡先生憶述稱，火警期間很大煙：「一開門，煙到門口來，出不到去，就在房間內。困住，好黑呀！」他連忙用濕毛巾塞住門縫，「沒辦法出去，只能自救」，後來消防員趕到，為他戴上氧氣罩協助呼吸，離開住所。

他表示不認識傷者，只知道該單位劏成三至四個房間，並有雜物長期放在屋外及梯間，包括滑板車等。

鄰居胡先生被濃煙所困，要由消防員救出。（蔡正邦攝）

住樓下一層的兩名印尼女住戶稱，火警期間聽到巨響「篷」一聲，同時有人叫救命。

住樓下一層的女住戶，火警期間聽到呼救聲。（蔡正邦攝）

火警發生於凌晨2時21分，劏房單位疑電錶箱電線短路，冒煙起火。消防員到場將火救熄，一名非華裔男住戶懷疑因吸入濃煙不適，半清醒送往博愛醫院治理，其後轉送東區醫院；住樓下的54歲許姓女住戶，亦疑因吸入濃煙不適送院，她稍後亦被轉送到東區醫院，情況危殆。火警期間約50名住戶要疏散。

一名南亞裔男子送院搶救。

火警現場為金輝徑金禧樓。

大廈地面擺放了多部電動單車。

救護員在現場戒備，警方正調查事件。

警員進入大廈調查。

起火現場為大廈5樓一單位。

大批居民漏夜疏散。

男傷者送院時半昏迷。