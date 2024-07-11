油麻地賓館12歲及16歲女曾與人性交　警拘16歲與19歲男共涉4宗罪

西九龍總區人口調查組調查一宗涉及離家出走的失蹤青少年案件時，揭發一名男子帶同未成年人士入住油麻地一間賓館，昨日（10日）搜查賓館時，救出一名12歲女童，並尋回兩名16歲少男少女，該名少女為精神上無行為能力人士。



西九龍總區虐兒案件調查組接手追查後，以涉嫌「與精神上無行為能力的人性交」及「製作兒童色情物品」拘捕一名19歲無業青年；另一名16歲男學生，則涉「與年齡在13歲以下的女童性交」及「窺淫罪」被捕，他為案中尋回的失蹤少年，兩人正被扣查；兩名女事主則送院治理。

據了解，四人是朋友關係，透過網上媒體認識。警方相信案件不涉賣淫活動，但有人為避查，租住不同賓館，呼籲青少年、家長、酒店及賓館業界加強警惕。

西九龍總區虐兒案件調查組高級督察胡穎珈（左）及失蹤人口調查隊高級督察馮敬堯（右）交代案情。（黃梓霖攝）

西九龍總區虐兒案件調查組高級督察胡穎珈稱，過往曾調查多宗涉及未成年少女身體虐待及性虐待案，發現不法分子利用未成年心智未成熟的弱點，對其施加虐待及剝削。

西九龍總區失蹤人口調查主管高級督察馮敬堯指，警方十分重視青少年的身心健康成長，並他們呼籲結識朋友時應更小心，以免誤交損友，誤墮法網。

西九龍總區虐兒案件調查組高級督察胡穎珈交代案情。（梁偉權攝）

在預防及打擊青少年性罪行方面，家長亦擔當十分重要的角色。警方呼籲，家長應多關心及留意子女生活習慣、社交狀況及上網情況等，避免他們接觸到不良的資訊及誤交損友；家長亦可借助軟件以過濾不良網站，防止兒童瀏覽失實、或宣揚不正確性觀念的相關資訊、圖像，以防止罪行。

西九龍總區失蹤人口調查隊高級督察馮敬堯交代案情。（梁偉權攝）

另外，警方亦呼籲酒店及賓館業界，如目睹可疑青少年或懷疑未成年人士，入住酒店或賓館，並有可能干犯刑事罪行，請即報警求助。警方重申，未成年人士犯法同樣須負上刑責，籲年輕人切勿以身試法。