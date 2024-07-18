內地女遇劫保900萬不失　警揭另藏2400萬疑黑吃黑　拘事主劫匪4人

深水埗大埔道本周二（16日）發生一宗企圖搶劫案，一名內地女子，攜帶放有900萬元現金的行李篋，被兩名賊人當街搶劫，事主反抗下力保不失。不過，警方調查下發現，再發現女事主的住所藏有巨款，連同該個行李篋內的款項，合共有3,300萬港幣現鈔，來歷不明，以涉嫌洗黑錢拘捕女事主及同住兩名女子。另外，追查下亦拘捕其中一名劫匪。



警方西九龍總區重案組總督察邱雨星簡述案情稱，前日（16日）晚上7時左右，警方接報兩名非華裔男子在深水埗大埔道近彌敦道企圖搶劫一名持雙程證女子，該名女子拖住一個裝有約900萬港元現金的行李篋。女事主反抗，在其他市民協助下賊人未有得手，隨即乘坐停泊在現場的賊車逃去。事件中，女事主並沒有任何損傷及金錢損失。

不過，警方調查遇劫的雙程證女子（27歲），及與她同住的兩名本地女子（55歲及65歲），在她們租住的單位，除裝有約900萬港元現金的行李篋外，還發現大量港幣現。經點算，總金額約有3,300萬元，鈔票有100元、500元及1,000元紙幣。由於她們未能解釋這筆現金的來源和用途，警方以串謀洗黑錢將她們拘捕。

西九龍總區重案組總督察邱雨星簡述案情。（馬耀文攝）

另一方面，警方稍後於旺角區尋獲賊人棄置的車輛，並經情報蒐集和調查，掌握到其中一名賊人的逃走路線和身份，於昨日（17日）晚上8時在屯門區以「企圖搶劫」罪名，拘捕一名持香港身份證的28歲南亞裔男子。

3名內地女子涉洗黑錢被捕，案件由西九龍總區重案組第一隊調查。（馬耀文攝）

案件由西九龍總區重案組第一隊調查，所有被捕人士現正被扣留調查，行動仍然進行中。警方呼籲任何人士如目擊搶劫案，又或有任何資訊提供，可致電西九龍總區重案組 3661 8187。

3名女子報稱無業，其中27歲女子與55歲女子是親戚關係，55歲與65歲女子則為朋友。另外，南亞漢持本港身份證，他報稱搬貨工人。