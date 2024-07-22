芭堤雅雙排車意外│警長與妻女遊泰　獨赴寺廟後乘車會合時出事

泰國芭堤雅發生涉及港人致命車禍。周一（22日），有泰國傳媒報道，一名48歲姓林香港男子在當地旅遊期間，乘搭雙排車途經芭堤雅二街時，從車尾跌出墮地，昏迷送院搶救後不治。消息稱，事主為一名警長，駐守長沙灣區。據了解，事主與妻女同遊泰國，事發前獨自到寺廟參觀，隨後乘車與妻女會合，卻因而出事。



從泰國傳媒發布的閉路電視片段見到，事主疑從雙排車跌出，一度拉着車身急跑幾步。（Ch7HD News）

警務處公共關係部證實事件。警方表示，對一名警務人員在外地離世感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助；另入境處回覆指，證實接獲死者家屬求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、及中國駐泰王國大使館了解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

從泰國傳媒發布的閉路電視片段見到，事主倒地重創。（Ch7HD News）

從泰國傳媒發布的閉路電視片段及照片可見，事主當時被拍到在雙排車車尾，拉着車身欄杆急跑幾步後，趕不上車速而跌到地上，重創不起，有途人慌忙上前查看。救援人員接報趕至，即場為事主進行心肺復甦法急救，之後將他送往醫院搶救，惟最終返魂乏術。

救援人員接報趕至，即場為事主進行心外壓急救。（照片來源：เรารักพัทยา / Thiwakorn Kritmanee）

報道指，意外後有目擊者大叫涉事雙排車停車，惟司機未有停車，駛離現場。警方事後透過閉路電視等，尋獲雙排車的車牌號碼，隨即追緝司機。涉案雙排車司機在事後一段時間向警方投案，稱事前曾接載7至8名遊客，中途讓他們下車，並指親眼確認所有乘客均已下車後才駛走。他又稱，不知道有人從車上墮地，接獲車主通知才聯絡警方。