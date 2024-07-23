消防處元朗搗破非法加油站　檢19000公升柴油　一男將被檢控

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（23日）下午約12時30分，在元朗區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於青山公路新田段搗破一個非法加油站，檢獲約19,000公升柴油，市值超過45萬港元。行動中，人員發現一部持牌油缸車、兩部持牌危險品拖缸車及大批入油工具，並截查一名男子，懷疑與案件有關。他涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。



為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。相關牌照持有人一經定罪，其牌照將被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。相關牌照持有人一經定罪，其牌照將被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。（消防處圖片）

消防處表示，一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

此外，在新修訂《危險品條例》下，柴油的一般豁免量為500公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。（消防處圖片）

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。

市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。