日出康城兩男遇截　揭住所變電子煙彈「太空油」製造工場

警方表示，將軍澳警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（23日）下午在康城路展開反毒品行動，截查兩名分别29歲及24歲本地男子，並在其中一名男子身上搜出100粒懷疑含有「依托咪酯」，俗稱「太空油」的電子煙彈。



警方拘捕兩人。（警方提供）

警員其後在該名男子的住所搜獲215克懷疑粉狀「依托咪酯」、687粒懷疑含有「依托咪酯」的電子煙彈及懷疑用作將粉狀「依托咪酯」製成電子煙彈的材料及工具，包括電磁爐、金屬鍋、電子磅及大量電子煙彈殼，警員相信被捕人利用該單位製造「太空油」電子煙彈，該兩名男子涉嫌管有第一部毒藥被捕，現正被扣留調查。

警方檢獲大批「依托咪酯」等證物。（警方提供）

警方強調，「依托咪酯」是在香港法例第138A章，《藥劑業及毒藥規例》第一部附表一和附表三中管制的物質，該類物品只可以在按照醫生的處方才可購買，非法售賣或管有第一部毒藥和未經註冊的藥劑制品，均屬刑事罪行，最高罰則為罰款10萬元和監禁兩年，市民切勿以身試法。

根據警務處網站，依托咪酯是一種用於麻醉和鎮靜的藥物，屬於一種靜脈麻醉藥物，通常用於手術過程中誘導和維持麻醉狀態以及其他需要鎮靜的醫療程序，依托咪酯令到中樞神經系統產生鎮靜、催眠及放鬆效果，或會使人上癮，依托咪酯通常被混入電子煙油，以電子煙彈或一次性電子煙形式非法銷售。

警方檢獲大批「依托咪酯」等證物。（警方提供）

依托咪酯會引起不良反應包括血壓降低、肌肉抽搐。依托咪酯亦會抑制腎上腺腺體中某些激素的產生，亦可能引起噁心、嘔吐、頭痛、肌肉疼痛、局部注射部位疼痛等不適症狀 。

吸食過量依托咪酯後輕則顫抖、頭暈、站立不穩、東歪西倒，重則產生幻覺、脾氣暴躁等症狀，影響情緒、思維和行為舉止，對腦部神經造成不可逆的損害，同時也易產生呼吸暫停、支氣管痙攣等問題。