半山旭龢道單位冒煙　一死一重傷　兩消防員不適同送院

今日（24日）中午12時58分，半山旭龢道10號清暉大廈7樓一個單位冒煙，消防員到場出動一喉一煙帽隊，於17分鐘後將火救熄，並在單位內救出兩名男女，其間疏散30人。兩名男女事主昏迷送院，其中女方經搶救後不治，警方將案件列作謀殺、企圖自殺及縱火案跟進。事件中兩名消防員吸入濃煙不適送院，其中一人送院時要戴上氧氣罩協助呼吸。



警方稱，男事主姓李（66歲），女事主姓竇（57歲），兩人為正辦理離婚的夫婦，被救出時均昏迷不醒，由救護車送往瑪麗醫院搶救。消防指火警起因有可疑，派出火警調查犬到場協助調查起火原因。現場所見，單位外牆熏黑。

半山旭龢道火｜離婚爭產女死男傷 列謀殺自殺檢「報復妻子」遺書

一名消防員不適送院。（蔡正邦攝）

半山旭龢道清暉大廈有單位起火，兩人昏迷送院，消防處派出火警調查犬隊到場協助調查起火原因。（羅日昇攝）

資料顯示，清暉大廈樓齡57年，樓高12層，一梯3伙，單位面積由1,680平方呎至2,200平方呎不等。

單位外牆熏黑。（蔡正邦攝）

現場是旭龢道清暉大廈。（蔡正邦攝）

現場是旭龢道清暉大廈。（蔡正邦攝）

警方刑事調查隊到場。（蔡正邦攝）

警方及消防員在場調查火警起因。（蔡正邦攝）

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