半山旭龢道火｜離婚爭產女死男傷　列謀殺自殺檢「報復妻子」遺書

半山旭龢道10號清暉大廈7樓一個單位，於今日（24日）中午12時58分起火冒煙，消防動用一條喉及一隊煙帽隊，約17分鐘後將火救熄，並在單位內救出兩名男女，兩人昏迷送院搶救，其中女子送院搶救後不治，另有兩名消防員在灌救期間不適送院。



警方將案件列作謀殺、企圖自殺及縱火案跟進，指兩名男女為夫婦，正處理離婚手續，就家產問題有爭議，現場留下遺書，男事主稱要報復女死者。另外，消防派出火警調查犬到場協助調查起火原因。



一名消防員不適送院。（蔡正邦攝）

昏迷男女分別倒臥於洗手間及客廳

消防處署理助理消防區長賀頴琪稱，消防於下午12時58分接報指旭龢道住宅發生火警，2分鐘後到達現場，派出27名消防及救護員，動用一條喉及一隊煙帽隊救火，並調派9輛消防車，火警於下午1時15分大致被救熄。火勢主要在客廳位置，單位面積約18米乘15米，30名住客自行疏散。消防在洗手間及客廳分別救出一男一女，他們獲救時不省人事；另有兩名消防員感身體不適，安排送院檢查。經調查相信起火原因有可疑，仍在調查起因。

賀續稱，今次行動的主要困難是單位大門堅固，增加破門入屋的難道，而且現場濃煙密佈，增加搜救困難。

警務處中區警區助理指揮官（刑事）警司謝子坤（左）、消防處署理助理消防區長賀頴琪（中）、消防處高級救護主任袁仲豪（右）交代案情。（羅日昇攝）

消防處高級救護主任袁仲豪表示，消防調派5輛救護車及一輛快速應變救護車，兩名傷者獲救時均嚴重受傷，當中女傷者身體大部分面積三級燒傷，男傷者則手及面部二級燒傷，二人無呼吸脈搏，均送往瑪麗醫院搶救。

男傷者為電腦商人 女死者為玩具商人

中區警區助理指揮官（刑事）警司謝子坤指，警方同於下午12時58分接報指上址發生火警，經調查相信男傷者姓李（66歲），據悉是電腦商人；女傷者姓竇（57歲），據悉是玩具商人，她及後被證實死亡；二人為夫婦關係。現場大門有三把鎖均反鎖，女死者倒臥在飯廳近大門位置，頭部朝向大門，面朝天，獲救時陷入昏迷，全身熏黑；男傷者被發現坐在廁所內昏迷。

謝子坤稱，最大火勢是客廳近按摩椅位置，初步未有尋獲助燃劑，消防現攜同消防犬調查會否有助燃劑痕跡。單位嚴重焚毀及熏黑。經初步調查，二人關係不好，已分房睡覺，近年正辦理離婚手續，亦就家產一事曾發生爭執。女傷死者曾向精神科求診，男傷者則沒有精神病紀錄。夫婦與一名年約30歲的兒子同住，兒子出門時認為父母並無異樣。

消息：事件不涉及第三者問題

警方亦在男傷者房間尋獲遺書，內容指與太太關係不好，想報復太太而自殺。男傷者現正在深切治療部留醫，仍然昏迷；女死者死因有待驗屍後確定。據了解，事件不涉及第三者問題；男傷者近日生意轉差，警方正調查會否與案有關。

半山旭龢道清暉大廈有單位起火，兩人昏迷送院，消防處派出火警調查犬隊到場協助調查起火原因。（羅日昇攝）

現場消息稱，涉事單位本身有3人同住，事發時只有其中兩人在單位內。該兩人被救出時已陷昏迷，由救護車送往瑪麗醫院搶救。至於兩名不適的消防員均是吸入濃煙，幸仍清醒，其中一人送院時要戴上氧氣罩協助呼吸。

單位外牆熏黑。（蔡正邦攝）

資料顯示，清暉大廈樓齡57年，樓高12層，一梯3伙，單位面積由1,680平方呎至2,200平方呎不等。

現場是旭龢道清暉大廈。（蔡正邦攝）

現場是旭龢道清暉大廈。（蔡正邦攝）

警方刑事調查隊到場。（蔡正邦攝）

警方及消防員在場調查火警起因。（蔡正邦攝）

消防在場調查起火原因。（羅日昇攝）

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