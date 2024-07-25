日出康城兩男遇查　揭住所變電子煙彈製造工場　警再拘29歲女租客

將軍澳警區特別職務隊周二（23日）在康城路展開反毒品行動，拘捕兩名29歲及24歲男子，並在其中一人身上搜出100粒懷疑含有「依托咪酯」，俗稱「太空油」的電子煙彈，單位內搜獲215克粉狀依托咪酯、687粒已製成含有依托咪酯的電子煙彈。昨日（24日）警方再拘捕該單位的29歲女租客。警方指，29歲男子及29歲女子為同居情侶關係，24歲男子與29歲男子則為朋友。警方相信被捕三人是受金錢誘因，鋌而走險在家中製造太空油煙彈圖利。



警方檢獲可用作將粉狀依托咪酯製成電子煙彈的材料及工具。（馬耀文攝）

警方搜獲215克粉狀依托咪酯、687粒已製成含有依托咪酯的電子煙彈。（馬耀文攝）

將軍澳警區特別職務隊主管督察區啟倫交代案情，指將軍澳警區特別職務隊人員根據情報及調查後，周二（23日）下午在將軍澳康城一帶展開反毒品行動期間，截查了兩名分別29歲及24歲的男子，在其中一名男子身上搜出了100粒懷疑含有「依托咪酯」，俗稱「太空油」的電子煙彈，人員其後將男子帶到其住所搜查，在單位內搜獲215克粉狀依托咪酯、687粒已製成含有依托咪酯的電子煙彈，以及用作將粉狀依托咪酯製成電子煙彈的材料及工具，包括電磁爐、金屬鍋、電子磅、不同口味的香油及大量電子煙彈殼等。

警方相信有人利用單位將粉狀依托咪酯製造成太空油電子煙彈，兩名男子涉嫌管有第一部毒藥被警方拘捕。昨日（24日）警方以管有第一部藥物的罪名拘捕多一名29歲本地女子，該女子是涉案單位的女租客，三名被捕人士已獲准保釋候查。

將軍澳警區特別職務隊主管督察區啟倫交代案情。（馬耀文攝）

警方搜獲215克粉狀依托咪酯、687粒已製成含有依托咪酯的電子煙彈。（馬耀文攝）

警方搜獲215克粉狀依托咪酯、687粒已製成含有依托咪酯的電子煙彈。（馬耀文攝）

今次是將軍澳區內首次破獲有人利用住宅單位將粉狀的依托咪酯製成太空油電子煙彈，警方會繼續調查有關毒藥的來源。案中檢獲到的第一部毒藥為依托咪酯，是一種用於麻醉和鎮靜的藥物，通常會在手術過程中令病人維持在麻醉狀態，這種物質非常容易令人上癮。

濫用依托咪酯會對身體造成非常嚴重的傷害，輕則會產生頭暈、站立不穩的情況，重則會產生幻覺影響情緒、思維和行為舉止，最嚴重會對腦部造成不可逆轉的損害，同時亦會產生呼吸暫停、支氣管結聯等嚴重問題。

警方周二（23日）在康城拘捕兩人。（警方提供）

依托咪酯是受香港法例第138A章《藥劑業及毒藥條例》所監管的物質，只可在透過醫生處方的情況下在藥房購買，非法管有及售賣第一部藥物屬於刑事罪行，最高罰則是港幣10萬元和監禁2年市民切勿以身事法。

今次涉案的三名被捕人士相信是受到金錢誘因，鋌而走險在家中製造太空油煙彈圖利。正值暑假，警方提醒市民尤其是年輕人，切勿因一時的貪念製造或售賣毒品或第一部的毒藥，因為染上毒癮或留有案底會影響一生，亦不要因一時好奇去管有或吸食含有依托咪酯或其他第一部毒藥的物質。