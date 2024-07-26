利東邨單位傳惡臭　老鼠走廊四竄　揭75歲男住客失聯多日家屬報警

近日網上流傳影片及照片，指香港仔利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，並有人稱單位常傳出惡臭，引起街坊關注。「利東社區關注組」得悉情況，今日（26日）在社交平台facebook發文指，與管理處溝通後，已派出清潔公司到涉事樓層進行清潔，並得悉居於涉事單位的老翁已失聯多日，家屬報警求助。警方證實於今午接獲報案，指一名75歲老翁自周日（21日）起失去聯絡，正尋找事主下落。



利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，老鼠除會出入單位，亦在走廊流連。（fb利東揮手區/KL Chi）

有網民昨日（25日）在facebook上載影片，稱利東邨東茂樓一個「西裝褸阿伯」的住所外，出現多隻老鼠，老鼠更疑曾跑入單位。大批網民留言指認得涉事老翁，稱他平日衣衫襤褸、經常在附近的快餐店閒坐；另有人指在周日見過他坐在利東邨東昇樓對開斑馬線附近、有保安及一名女子陪伴在側。

利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，老鼠除會出入單位（紅圈示），亦在走廊流連。（fb利東揮手區/KL Chi）

「利東社區關注組」今日傍晚則在facebook發帖，表示曾向利東邨的管理處了解事件，清潔公司已於今午派員到東茂樓涉事樓層洗地，以及進行應急的滅鼠措施；滅鼠公司下周一（29日）將到該樓層加強滅鼠。

利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，清潔公司到涉事樓層洗地。（fb利東揮手區/利東社區關注組）

利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，清潔公司到涉事樓層洗地。（fb利東揮手區/利東社區關注組）

至於居於涉事單位的老翁，「利東社區關注組」表示，老翁家屬曾進入單位，但未見老翁的蹤影；家屬亦曾與區內社福機構代表到管理處求助，表示老翁已失蹤一段時間，家屬及後報警。關注組呼籲市民若發現老翁的蹤影，可聯絡警方或利東邨管理處。

利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，而居於單位的老翁失去聯絡多日，家屬報警求助，有網民上載老翁的照片，呼籲見過他的人聯絡警方或利東邨管理處。（fb利東揮手區/利東社區關注組）

利東邨為租置屋邨，據了解，涉事單位已經出售。警方表示，於今午1時14分接獲一宗報案，指涉事單位的75歲姓黃（音譯，Wong）男住客失去聯絡。據悉黃翁的胞弟曾於7月20日與他通過電話，惟翌日再致電黃翁時已無法聯絡到他，胞弟於今日上門尋人無果，於是報警求助。