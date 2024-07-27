利東邨單位老鼠四竄　揭75歲住客一度失聯　事隔近一周後醫院尋回

近日網上流傳影片及照片，指香港仔利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，居於涉事單位的老翁自7月21日起與家屬失聯，家屬昨（26日）報警求助，事件引起大眾關注。消息指，該名姓黃（75歲）老翁已於今早（27日）在瑪麗醫院被尋回，案件沒有可疑。據了解，黃翁早前疑意外受傷，自周一（22日）起入院留醫。



利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，老鼠除會出入單位，亦在走廊流連。（fb利東揮手區/KL Chi）

有網民前日（25日）在facebook上載影片，稱利東邨東茂樓一個「西裝褸阿伯」的住所外，出現多隻老鼠，老鼠更疑曾跑入單位。大批網民留言指認得涉事老翁，稱他平日衣衫襤褸、經常在附近的快餐店閒坐；另有人指在周日見過他坐在利東邨東昇樓對開斑馬線附近、有保安及一名女子陪伴在側。

「利東社區關注組」昨日（26日）傍晚則在facebook發帖，表示曾向利東邨的管理處了解事件，清潔公司已於昨午派員到東茂樓涉事樓層洗地，以及進行應急的滅鼠措施；滅鼠公司下周一（29日）將到該樓層加強滅鼠。

至於居於涉事單位的老翁，「利東社區關注組」昨日表示，老翁家屬曾進入單位，但未見老翁的蹤影；家屬亦曾與區內社福機構代表到管理處求助，表示老翁已失蹤一段時間。警方證實，於昨午1時14分接獲一宗報案，指涉事單位的75歲姓黃男住客失去聯絡。據悉黃翁的胞弟曾於7月20日與他通過電話，惟翌日（21日）再致電黃翁時已無法聯絡到他，胞弟於昨日上門尋人無果，於是報警求助。

利東邨東茂樓一個單位有老鼠出沒，清潔公司到涉事樓層洗地。（fb利東揮手區/利東社區關注組）