有片｜柴灣綠VAN疑逆線與私家車狹路相逢　小巴踩油「狂頂」對方

柴灣有綠VAN懷疑逆線行車，迎頭險撞一輛往反方向行駛的私家車，更踩油「狂頂」對方。網上流傳一段影片，可見涉事綠VAN與私家車車頭緊貼，卻互不相讓。兩車僵持不下20秒，綠VAN突然「踩油」撞向私家車，隨即惹來大批街坊喝斥：「大家都大把位......但大家都唔肯退！」其間另一輛綠VAN在旁駛過，可見涉事小巴本應有足夠輕間駛走，可是雙方仍互相對峙。



柴灣有綠VAN懷疑逆線行車，迎頭撞向一輛往反方向行駛的私家車。（突發馬路車cam大全／影片截圖）

相關片段長約1分鐘，可見一輛專線小巴沿泰民街往康民街方向行駛，途至康翠臺對開時，懷疑越線行駛，車身壓着東回方向行車線，迎頭險撞一輛往反方向行駛的私家車，兩車隨即停低。

片段甫開始，涉事小巴和私家車的車頭緊貼，互不相讓，隨即惹來大批街坊駐足圍觀。有女街坊指：「都無撞無成，點解要咁啫？」，又形容「大家都係唔肯讓囉！」兩車僵持約20秒後，片段傳出開動的引擎聲，涉事小巴突然向前撞，私家車輕微顛簸。

此時，另一輛專線小巴在涉事綠VAN旁駛過，顯示涉事綠VAN本應有足夠的路駛走，但司機與私家車依然互不讓步。涉事綠VAN再次「踩油」撞向私家車，有圍觀的女街坊喝斥：「有冇搞錯！」、「大家都大把位......但大家都唔肯退」。一名男子一度上前與兩車司機溝通。片段多次傳出響號聲，相信現場交通受阻，影片就此結束。

相關片段在Facebook瘋傳，網民紛紛留言表示：「綠Van 仲比油，加Van仔內有客！就算是七人車錯在先，綠Van 也不應這樣子！」、「兩個都唔讓咪報警，講咁多仲乜」、「鬥牛？」