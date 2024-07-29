雷霆2024︱警青衣停車場搜私家車檢$3200萬大麻花　34歲男被捕

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」，昨日展開代號「黑焰」的反毒品行動。在青衣一個停車場截獲可疑車輛，檢獲約119公斤懷疑大麻花，市值約3,200萬元，並即場拘捕一名男子，他現正被扣留調查，明日（30日）將在觀塘裁判法院提堂。



行動中，警方共檢獲119公斤懷疑大麻花，市值約3,200萬元。（翁鈺輝攝）

東九龍總區公眾活動調查組高級督察潘崇禮稱，警方根據情報分析及深入調查後，鎖定一名疑犯及一架可疑車輛。人員於昨日凌晨時分，在青衣一個停車場展開反毒品行動，其間發現一名男子接近有關可疑車輛，於是隨即上前將他截停調查，並搜查該可疑車輛，其後檢獲119公斤懷疑大麻花，總市值約3,200萬元。

行動中，警方共檢獲119公斤懷疑大麻花，市值約3,200萬元。（翁鈺輝攝）

警方隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名姓謝34歲男子，他現正被扣留調查，稍後將被落案起訴，明日（30日）將在觀塘裁判法院提堂。潘崇禮續指，透過是次行動，警方成功阻止該批毒品流入本地市場。警方會繼續調查該批毒品來源，不排除有更多人被捕。

東九龍總區公眾活動調查組高級督察潘崇禮交代案情。（翁鈺輝攝）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方亦藉此提醒巿民， 販運毒品不但會為自身帶來嚴重後果，亦會令吸食者身體承受永久傷害。