大角咀奪命車禍｜兩司機涉危駕等罪被捕　獲准保釋候查

昨日（7月31日）大角咀發生奪命交通意外。一名73歲姓蘇老婦在晏架街與棕樹街交界過路時，先被一輛中型貨車撞倒，再被客貨車輾過，最終捲車底當場死亡。中型貨車不顧而去。



客貨車姓盧（45歲）男司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕。警方經追查後，在八鄉馬鞍崗尋獲涉事中型貨車，並拘捕姓林（46歲）司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕。兩人已獲准保釋候查，分別須於8月下旬及9月下旬向警方報到。



警方經追查後，在八鄉馬鞍崗尋獲涉事中型貨車及司機。 （黃學潤攝）

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事發於周三（31日）上午10時許，蘇婦於晏架街近棕樹街過馬路時，被一輛中型貨車撞倒，其後再被一輛客貨車輾過，捲入車底身亡。中型貨車於意外後未有停車並駛離。客貨車司機則未有離開，在現場受查。

現場消息指，涉事貨車司機在八鄉馬鞍崗一個貨倉工作，事發時貨車駛經大角咀，車頭撞到七旬老婦，老婦隨即被捲入車底及輾過，其後再遭尾隨客貨車輾過。警方根據車牌聯絡到負責人，得知貨車駛回貨倉，於是到上址拘捕司機，涉事貨車被拖走檢驗。

大角咀女子捱客貨車撞捲車底，當場傷重不治。（馬耀文攝）

大角咀女子捱客貨車撞捲車底，當場傷重不治。（馬耀文攝）

現場所見，死者下半身捲入客貨車車底，遺下一對拖鞋。警方翻查附近商戶閉路電視，以調查事故起因。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

據了解，73歲死者蘇婦育有兩名分別50歲及47歲姓邵兒子，兩人均有智力障礙。長子早年於內地成婚，育有子女，及後已離婚，他長子現時入住療養院；至於47歲細仔則與母親同住大角咀一大廈單位，兩人以執紙皮維生。據知，意外當晚有警員聯同社工上門探望細仔。

現場遺下一對拖鞋。（馬耀文攝）

大角咀女子捱客貨車撞捲車底，當場傷重不治。（馬耀文攝）

客貨車司機登上警車協助調查。（馬耀文攝）