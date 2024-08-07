貴州男4次爬棚架入屋爆竊盜$8萬財物　旺角售贓物時斷正被捕

警方於上周至本周一（3至5日）分別接報，港島東區、香港仔區及秀茂坪區共發生4宗住宅爆竊案，損失約8萬元財物，其中秀茂坪一座大廈更有兩個單位接連遇竊。探員調查後鎖定一名疑犯，在他昨日（6日）於旺角區出售部分贓物時，當場將該名由貴州來港的29歲內地男子拘捕，並起回部分失物。警方相信疑犯攀爬大廈棚架，撬開單位門窗入內搜掠。



行動中，警方檢獲疑為贓物的現金。（戴惠豐攝）

警方港島總區刑事部署理總督察賴境耀表示，4宗案件的失物包括手錶、金飾及現金。據悉其中兩宗案件發生在秀茂坪同一大廈，亦有部分涉案大廈為「三無大廈」。警方接獲報案後，港島總區情報組人員翻查大量閉路電視和進行情報分析，鎖定涉案由內地入境的男疑犯身份，相信他主要在黃昏時間爬上大廈棚架，撬開單位門窗入內爆竊，得手後沿同一路線離開。

行動中，警方檢獲一批現金。（梁偉權攝）

至昨日（6日）警方發現疑犯企圖在旺角出售一批懷疑屬贓物、有炒賣價值的舊鈔時，上前拘捕疑犯，並在其身上搜獲犯案時身穿衣物與部分失物。

行動中，警方檢獲一批懷疑贓物。（戴慧豐攝）

賴境耀表示，是次破案有賴區內閉路電視的「協同效應」，成功追蹤疑犯。他提醒物業管理公司在大廈設置棚架維修期間，有責任提醒住戶鎖好門窗。

行動中，警方檢獲疑犯作案時所穿衣物。（戴慧豐攝）

爆竊為嚴重罪行，根據《盜竊罪條例》，違者一經定罪，最高可以被判處監禁14年。