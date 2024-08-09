將軍澳唐明苑裝修工猝死　一家頓失支柱　工權會籲捐款助度難關

54歲裝修工人黃杰雄，昨日（8日）被發現在將軍澳唐明苑唐富閣昏倒大廈梯間，送院搶救後不治，遺下妻子、年老病父、患腦癎症兒子及在學女兒﹐前路茫茫境況堪憐。工權會今日（9日）於Facebook發佈籌募資訊，呼籲社會各界伸出援手，幫助黃太一家度過難關。



死者與妻子育有一對子女，連同其父親一家五口住在長沙灣元州邨。為照顧家庭，夫婦二人需分開早夜更工作，惟收入微薄，只能勉強支撐日常生活開支。如今丈夫猝然離世，黃太深感徬徨無助。

工權會Facebook圖片。

黃太昨日接受訪問指，丈夫患有高血壓，從事室內裝修木工30多年。 24歲長子年幼時因發燒致腦膜炎，引致腦癎症，長大畢業後曾在庇護工場工作，惟現時無業；家翁（死者父親）年逾80，有長期病患，行動不便。

黃太稱讚丈夫「好仔」，悉心照顧家人。

黃太盛讚丈夫「好仔」，勤力工作，收工或沒有工開的日子，便照顧病父出入醫院，與及料理兒子的日常。而她亦返夜班，以月入約1萬多元來幫補家計，「有時有工開佢都唔得閒㗎，因為佢要睇住老人家，另外仲有一個患腦癎症嘅仔要照顧，都需要人長期睇住。」

她又指，未敢將丈夫離世的消息告知家翁；將升讀中二的12歲幼女十分傷心，惟患腦癎症的長子，則未知他是否明白離世的意思。黃太指，返夜班工作，昨日睡着後丈夫已出門，未能見上一面，嘆稱：「佢出咗門口，都冇講一聲。」

黃太又表示，丈夫上班不足，捉襟見肘，未有購買保險，亦沒積蓄留低，對未來感到迷茫，說：「我都接受唔到，突然醫院打電話嚟，話你老公急救緊，跟住去到醫院‥‥冇咗喇，日後點樣行都未諗，我覺得好似發一場夢咁，唔知真定假‥‥‥」眼淚奪眶而出。

事主被發現昏倒大廈梯間，送院搶救後不治。