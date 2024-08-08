將軍澳唐明苑裝修工梯間猝逝　遺病父及腦癎兒　妻哭稱：接受唔到

將軍澳唐明苑唐富閣一名姓黃54歲裝修工人，今午（8日）被發現昏倒大廈梯間，送院搶救後不治。黃男猝逝，遺下年老病父、妻子女兒及患腦癎兒子，黃太接受《香港01》訪問時，哭成淚人，泣稱丈夫為家庭經濟支柱，從事室內裝修木工逾30多年，今天原為休息日不用開工，詎料為幫朋友忙「頂一頂」，從此天人永隔。



黃太讚揚丈夫「好仔」，除上班外，平常在家中還要照顧長期病患老父及患有腦癎症的24歲大仔。丈夫驟然離世，黃太對日後生活一片迷茫，「日後點樣行、點樣打算都未諗，好似發咗場夢咁，唔知真定假‥‥‥」

事主為將軍澳唐明苑唐富閣一單位的裝修工人，今午（8日）被發現昏倒大廈梯間，送院搶救後不治。

黃生患有高血壓，從事室內裝修木工逾30多年，與妻子育有一對子女，一家三口與黃父同住長沙灣元州邨。24歲大仔小時因發燒致腦膜炎，引致腦癎症，長大畢業後曾在庇護工場工作，現時無業；黃父則有長期病患，行動不便，但黃生依然不離不棄照料。

黃太讚揚丈夫「好仔」，雖然丈夫開工時數不足，但為時常照顧病父出入醫院，未能上班，故她亦會返夜班，以月入約1萬多元來幫補家計，「有時有工開佢都唔得閒㗎，因為佢要睇住老人家，另外仲有一個患腦癎症嘅仔要照顧，都需要人長期睇住。」

事主為將軍澳唐明苑唐富閣一單位的裝修工人，今午（8日）被發現昏倒大廈梯間，送院搶救後不治。

黃太表示，上個月至昨日丈夫都有上班，今日則原為休息日，但為幫朋友忙，遂到友人所裝修的單位「頂一頂」。據悉，午膳後回到單位後，丈夫發現心口翳焗，於是前往後樓梯「抖一抖」抽煙。數十分鐘後，保安到裝修單位敲門，指有師傅在後樓梯暈倒，好友才驚覺黃生出事，由保安報警。黃太稱，醫生指當時救護員為丈夫急救及打強心針，惜抵醫搶救後仍返魂乏術。

她又指，現時未敢將丈夫離世的消息告知老爺；而將升讀中二的12歲細女，得知消息亦感到不開心，亦不確定患有腦癎症的大仔是否明白。黃太又指，由於自己返夜班，今早睡着後丈夫已出門，未能見上一面，她嘆稱「佢出咗門口，都冇講一聲。」

黃太又表示，丈夫平日為照顧家人已經上班不足，未有購買保險，亦沒有什麼留低，對未來感到迷茫，哭稱：「我都接受唔到，突然醫院打電話嚟，話你老公急救緊，跟住去到醫院‥‥冇咗喇，日後點樣行都未諗，我覺得好似發一場夢咁，唔知真定假‥‥‥」