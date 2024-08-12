毒犯$3億毒品倉被冚後兩日轉租屯門　警再檢$1.75億可卡因拘一男

警方於7月18日在元朗搗破一個大型毒品儲存倉庫，檢獲市值約3億元、共重386公斤的懷疑可卡因，拘捕一名20歲無業青年。案件再有新進展，警方針對同一販毒集團，上周六（8月10日）再瓦解其位於屯門一私人屋苑的毒品倉庫，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名27歲本地男子，再檢獲約204公斤的懷疑可卡因，市值超過1.75億元。據了解，販毒集團於元朗的毒品倉被搗破後僅僅兩天，即轉租今次涉案單位藏毒。



警方上周六（10日）針對同一販毒集團，瓦解了另一個位於屯門的私人屋苑的毒品倉庫，拘捕一名27歲本地男子，檢獲約204公斤的懷疑可卡因，市值超過1.75億元。（馬耀文攝）

警方毒品調查科（行動）署理警司湛耀光指，警隊毒品調查科人員根據深入調查和情報分析後，鎖定位於屯門藍地一個私人屋苑的毒品儲存倉，並在上周六（8月10日）採取行動，在落馬州截查一名27歲姓羅、報稱無業的本地男子的涉案單位租戶。

其後警方在單位內搜出了一共204塊、每塊約重一公斤的懷疑可卡因，市值超過1.75億元。警方以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子，他現正被扣留調查，明天（8月11日）早上在屯門裁判法院提堂。

毒品調查科（行動）高級督察唐為國指，相信毒品儲存倉只運作了大約半個月，懷疑有人受到販毒集團以金錢利誘，挺而走險，租用單位「一條龍」擔當倉管及毒品派送工作。連同上月在元朗的兩宗案件，警方共檢獲590公斤懷疑可卡因，相信行動已成功瓦解同一個販毒集團兩個大型的可卡因毒品儲存倉，阻止大批毒品流入本港市面。

湛耀光提到，販毒集團於元朗的毒品倉被搗破後，隨即在兩天之後租用今次涉案單位，不排除他們在元朗成功執法後，急於轉移懷疑可卡因，逃避警方追查。警方呼籲業主提防租客，要多加留意他們背景及租用的目的，以免單位或者物業被不法分子利用。

警方毒品調查科署理警司湛耀光（左）及高級督察唐為國（右）講解行動。（馬耀文攝）

警方檢獲約204公斤的懷疑可卡因，市值超過1.75億元。（馬耀文攝）