東九龍警區搗兩毒窟　拘23人檢$3.2萬毒品等

秀茂坪警區刑事部、秀茂坪警區特別職務隊及東九龍總區機動部隊人員，昨日（12日）展開代號「彩河」（BRIGHTRIVER）的打擊三合會行動。人員根據線報及深入調查，突擊搜查康寧道及牛頭角道單位，分別搗破兩個懷疑毒窟。行動中，人員一共拘捕20男3女，其中一名24歲本地女子及一名71歲本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕。



另有19名本地男子和2名本地女子，年齡介乎36至61歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。行動中，人員共檢獲約2.9克懷疑「冰」毒、約6.5克懷疑可卡因、約32克懷疑海洛英、10粒懷疑含有「昔多芬」的藥物及一批懷疑吸食毒品工具。行動中檢獲的毒品總市值約3.2萬。

警方打擊三合會，突擊搜查康寧道及牛頭角道單位，共拘捕23人及檢獲$3.2萬毒品等。（資料圖片）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。