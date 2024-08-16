海關葵涌檢400萬支英國品牌私煙值$1800萬　4男分貨「斷正」被捕

今早（16日）海關稅收罪案調查科在葵涌一露天停車場偵破私煙案，並在一個40呎貨櫃和另一輛貨車內，共檢獲約400萬支懷疑未完稅香煙，市值共約1,800萬元，而應課稅值為1,320萬元。行動中，4男被捕。消息稱，該批私煙主要為英國牌子，由海路到港，不排除在香港中轉分拆後，將轉口其他國家。



行動中，海關在一個40呎貨櫃和貨車貪貨斗，共檢獲約400萬枝未完稅香煙，市值共約1,800萬，而應課稅值為1,320萬。（王譯揚攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任趙啟榮指，4名被捕男子（45至55歲），其中1人報稱為運輸司機、另外3人報稱為搬運工人。當時停車場泊有一輛可疑貨車及一個 40呎貨櫃，貨車車尾及貨櫃櫃門相對，疑犯人等正將貨櫃貨物分拆包裝，再搬入貨車貨斗內。

行動中，共4名男子被捕，其中1人報稱為運輸司機、另外3人報稱為搬運工人。（王譯揚攝）

趙啟榮續指，檢獲香煙非本地常見牌子，並會繼續調查私煙來源及去向。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

當時被捕4人正在分拆貨物並搬入另一貨車，被海關人員「斷正」。（王譯揚攝）

海關稱，會繼續密留意走私私煙情況，全方位策略打擊各層面私煙活動。海關重申，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列倉單貨品，一經定罪最高可被判罰款200萬及監禁7年；而《應貨稅品條例》列明，任何人處理本有售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬及監禁2年。

海關初步調查，該批私煙主要為英國牌子，由海路到港，不排除在香港中轉分拆後，將轉口其他國家。（王譯揚攝）

行動中，4名男子被海關拘捕。（王譯揚攝）