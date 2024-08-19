油麻地七旬老翁捱的士撞　送院時昏迷　69歲司機涉危駕被捕

油麻地發生車禍。周日（18日）晚上11時半左右，據報一名年約70餘歲老翁，於彌敦道與加士居道交界，被一輛的士撞及。老翁送院時昏迷。警方以涉嫌危險駕駛，將69歲的士司機拘捕。



周日（18日）晚上11時半左右，據報一名71歲老翁，於彌敦道與加士居道交界，被一輛的士撞及。老翁倒地受傷，昏迷不醒。救護員趕至現場，為傷者進入急救，並通知伊利沙伯醫院急症室急救房，準備接收重傷傷者。救護車隨即將老翁送到醫院，現正搶救當中。

警方調查車禍起因，交通警員正檢查的士「車CAM」了解事發時情況。(李家傑攝)

現場為彌敦道往尖沙咀方向、近加士居道十字路口。據悉，當時涉事的「小露寶」的士沿快線行駛至上址，懷疑有人突然打斜過馬路，的士收掣不及將老翁撞倒，路面遺下一些血跡。

被撞倒受傷男子71歲，現場地面遺下一些藥物，包括哮喘藥及抗生素等；與及遺下一隻涼鞋相信同屬於傷者。警方正調查車禍起因，並檢查的士上的「車CAM」了解事發時情況，包括行人過路燈當時是否為紅色等。

傷者由救護車送往伊利沙伯醫院急救房搶救。(陳永武攝)

警方指，男傷者71歲姓孔，頭部受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，69歲姓鄧男的士司機，涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，現正被扣留調查。

傷者由救護車送往伊利沙伯醫院急救房搶救。(陳永武攝)

涉事的士左邊車頭損毀。(李家傑攝)

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傷者由救護車送往伊利沙伯醫院急救房搶救。(陳永武攝)

涉事的士司機接受警方調查。(李家傑攝)

現場遺下一些藥物，包括哮喘藥，疑屬於傷者。(李家傑攝)

現場遺下一些藥物，包括抗生素，疑屬於傷者。(李家傑攝)