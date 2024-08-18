葵涌的士司機打磚坪街公廁小解僅數分鐘　遭爆窗偷袋失現金信用卡

葵涌再有的士遭爆窗盜竊。今（18日）晚8時許，一名的士司機將車停泊在打磚坪街公廁對開後，下車前往公廁小解，折返時即赫見乘客位玻璃窗粉碎，車上一個黃色袋不翼而飛。



現場消息稱，司機如廁短短數分鐘即遇竊，被偷去的袋內有少量現金及信用卡等財物。事後現場遺下玻璃碎片，警員在場翻看閉路電視片段調查，現正追緝賊人歸案。

一名的士司機往打磚坪街公廁小解，短短數分鐘的士便被爆竊盜竊。（林振華攝）

地上遺有玻璃碎片。（林振華攝）

現場為葵涌打磚坪街公廁對開。（林振華攝）

針對的士司機如廁期間的爆竊竊案時有發生。其中葵涌打磚坪街公廁，去年亦發生同類竊案。2023年11月4日，一名79歲姓劉的士司報案，指其的士停泊在打磚抨街公廁對開，如廁後折返時，發現的士左邊車窗被打爛，車內一個袋、約4,000元現金、兩部手提電話共值1300元、身份證、駕駛執照及一張八達通被偷去。

▼ 去年葵涌打磚坪街公廁的士竊案 ▼

