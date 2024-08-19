觀塘避風塘遊艇起火爆炸　火勢波及附近船隻　濃煙席捲半空│有片

觀塘發生船隻火警。凌晨3時半左右，消防接獲報案指，觀塘避風塘近海濱道80號對開海面，有一艘遊艇起火，並傳出爆炸聲，烈焰濃煙捲上半空。



消防接報趕至現場，發現火勢相當猛烈，更懷疑波及附近船隻，列作「二級船火」處理。消防船隻開喉協助灌救，亦有消防員在岸邊拖喉戒備。海事處船隻及水警輪亦到場協助，初步得悉事件中無人受傷。

涉事船隻火光熊熊，消防船正開喉展開灌救。(陳永武攝)

就現場所見，最少有兩架遊艇及6、7架舢舨被燒毀。有部份船家發現火警，自告奮勇駕駛舢舨在避風塘內搜索，以防有人墮海。惟其中一名船家與陸上警員，因相隔太遠，對話時雙方均聽不清楚對方，因而發生誤會略有摩擦。

涉事船隻火光熊熊，消防船正開喉展開灌救。(陳永武攝)

涉事船隻火光熊熊，消防船正開喉展開灌救。(陳永武攝)

涉事船隻火光熊熊，消防船正開喉展開灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

觀塘避風塘有遊艇起火，波及其他船隻，消防到場開喉灌救。(陳永武攝)

消防員在岸邊拖喉戒備。(陳永武攝)

涉事船隻火光熊熊，遠處亦可見到濃煙。(網上圖片)