ERROR郭嘉駿駕法拉利撞人｜193隔27小時報案　大狀：要有合理辯解

男子組合「ERROR」成員郭嘉駿（193），周日（18日）在土瓜灣駕駛法拉利倒車時撞低女途人，初步無釀傷亡。193昨日（19日）在Instagram限時動態指，已向事主道歉及向警方備案。據了解，案發在前日下午約5時35分，有傳媒昨午向193求證，警方再於昨晚約8時46分接獲報案，193再於晚上9時許在IG交代事件。由於報案時間在傳媒查詢之後，加上報案已是事發後27小時，令人質疑193的報案動機及是否違法。



執業大律師陸偉雄指，若發生「交通意外」後逾24小時才報案，要視乎逾時時間、是否有合理理由等才能辯解；即使沒有人命傷亡或財物損毀的「交通事故」，事主表示沒有受傷，亦不能排除事後身體會出現狀況，故亦建議立刻報警或在24小時內報案，保障自己及他人。同時，警方亦可憑證據判斷涉事司機是否涉及「不小心駕駛」及「危險駕駛」。

男子組合「ERROR」成員郭嘉駿（193）於8月18日，在土瓜灣倒車時撞到途人，他其後落車與女事主商討。（網上影片截圖）

警方今日回覆《香港01》查詢表示，於8月19日晚上約8時46分，接獲一名自稱34歲姓郭男子報案，指其於8月18日下午約5時35分，在美善同道駕駛一輛私家車時，懷疑撞到一名女子。報案人報稱該名女子自稱沒有受傷，其後她自行離去。案件列「交通意外報告」，交由西九龍總區交通部意外調查隊跟進。消息指，193是打電話到紅磡警署報案。

適時，一名女子從江蘇街走出過路z1（網上影片截圖）

根據網民影片可見，案發時193駕駛法拉利，在土瓜灣美善同道與江蘇街交界、近港鐵土瓜灣站對開倒車，車尾撞到一名從江蘇街走出過路的女子。女事主被撞至倒地，其後郭嘉駿（193）落車與女事主商討，最後登車轉入江蘇街離去；女事主亦自行離去。

據了解，意外後雙方均沒有即時報警。有傳媒翌日（19日）下午已向193求證，其經理人表示193將在網上交代事件。直至昨晚9時許，193在IG限時動態交代事件，稱倒車時從倒後鏡見到女事主跌倒，「我當刻時即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院，婆婆話冇事唔需要。」他指事後已向警方備案，日後會駕車加倍小心，留意路面情況及安全。

適時，一名女子從江蘇街走出過路（網上影片截圖）

執業大律師陸偉雄向《香港01》表示，發生「交通意外」後必須停車，並於24小時內報警，否則可能觸犯法例；如超過24小時才報案，便要視乎逾時時間、有否合理理由等才能辯解。如有證據顯示涉事司機曾落車與事主商討，警方可向事主查問當時的實際對話，包括有否查問傷勢及要否送院等。即使事主沒有受傷或不追究，警方仍可憑證據判斷涉事司機是否涉及「不小心駕駛」及「危險駕駛」。

陸偉雄又提到，「交通事故」及「交通意外」略有不同，交通事故是完全沒有任何人傷亡、沒有車輛或財物損毀，故沒有報警亦不算違法。但如司機知道事故涉及途人，即使當刻對方表示沒有受傷，亦不能排除事後身體會出現狀況。故為安全起見，陸偉雄建議無論有沒有人受傷或財物損毀，需立刻報警或在24小時內報案，此舉保障自己、亦保障他人。

倒車中的法拉利，左邊車尾撞倒過路婦。（網上影片截圖）

警方指，根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，交通意外中如涉及有人受傷，車輛司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。

另外，翻查資料，《道路交通條例》第56條列明，即使意外中沒有人受傷，但若有其他車輛或指明動物受損害，而涉事司機未能應要求向警方或涉事者，提交自己的姓名和地址、車主的姓名和地址、以及車輛登記號碼，亦要在24小時內親身報案。若違反上述條例即屬犯罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。

女事主被撞至倒地。（網上影片截圖）

郭嘉駿（193）與被撞的女事主商討後，登車轉入江蘇街離去；女事主亦自行離去。（網上影片截圖）

郭嘉駿（193）與被撞的女事主商討後，登車轉入江蘇街離去；女事主亦自行離去。（網上影片截圖）