海關元朗粉嶺搗3私煙倉拘兩內地漢　檢$1700萬私煙及煙草

海關昨日（20日）在元朗及粉嶺一帶進行反私煙行動，分別在錦上路、逢吉鄉及沙頭角公路，搗破3個非法煙草產品儲存倉庫，共檢獲41萬支未完稅香煙及2,240公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約1,700萬元，應課稅值共約1,000萬元。行動中有兩名負責管理倉庫的內地男子被捕。



行動中，海關檢獲41萬支未完稅香煙及2,200公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約1,700萬元，應課稅值共約1,000萬元。（王譯揚攝）

海關稅收罪案調查科高級督察梁啟聰表示，海關人員昨日在元朗錦上路一帶進行反私煙行動，約中午12時30分在錦上路一個約1,500呎的鐵皮倉外，截查兩名正離開倉庫的男子。人員在倉庫內搜出約700公斤未完稅製成煙草，其後再押解兩名內地男子到元朗逢吉鄉一個約1,000呎鐵皮倉庫，並檢獲約41萬支未完稅香煙。

同日下午5時30分，人員再押解該兩名男子到粉嶺沙頭角公路一個物流貨倉作進一步調查，並於於場內檢獲1,500公斤的未完稅製成煙草。

梁啟聰指，是次行動中共檢獲41萬支私煙及2,200公斤懷疑未完稅製成煙草，市值約1,700萬元，而應貨稅值為1,000萬元。案中被捕兩名內地男子（31至42歲)，分別報稱物流工人及農夫，已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，明日（22日）在屯門裁判法院提堂。

行動中，海關共拘捕兩名內地男子。（王譯揚攝）

梁啟聰稱，相信兩名被捕男子為錦上路鐵皮倉及元朗逢吉鄉鐵皮倉的管理人員，並負責包裝及運輸工作，估計案發時兩人正準備出發前往粉嶺物流倉庫，提取未完稅製成煙草。梁表示，案件檢獲的香煙並不是本地主流牌子，相信不是供應給本地市場。

海關在調查期間，發現製成煙草的紙箱內，有用衣物覆蓋作為掩飾；另外在物流倉庫扣查的貨物亦包括一批衣物，估計兩名被捕男子會利用衣物作為掩飾，並重新包裝該批未完稅製成煙草及香煙，再將貨物物寄往海外市場。

行動中，海關檢獲41萬支未完稅香煙及2,200公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約1,700萬元，應課稅值共約1,000萬元。（王譯揚攝）

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。