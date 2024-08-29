電子零件黨重現　3婦中伏失逾$27萬　重案組憑天眼拘3內地漢

「電子零件黨」再現香港街頭。警方於8月7日至13日期間，搗破一個犯罪團伙，揭發3名女子在街頭誤墮騙局，涉款約27.5萬元，3名內地漢被捕。警方表示，騙徒會先以少量報酬利誘受害人幫忙「睇貨」；其後，同黨會訛稱貨物十分有價值，可以轉售圖利，誘騙受害人投資，但騙徒收錢後便逃之夭夭。



行動中，警方拘捕3名內地漢，檢獲現金、行騙所用的卡片及衣物等。（陳浩然攝）

西區警區重案組第二隊高級督察林景年稱，警方於8月7日至13日期間接獲3名女子（61至74歲）報案，指分別在柴灣、香港仔及西環的屋邨、街市及街頭被人兜售一批聲稱高科技電子零件，最後被騙走27.5萬元的財物。林續指，該犯罪團伙由3名內地漢組成，分工十精密，並且有高度默契。

首先，第一名騙徒會以少量報酬約數百元，利誘受害人幫忙「睇貨」；其後，第二名同黨再走近受害人向其訛稱貨物十分有價值，可以轉售圖利；最後，第三名騙徒則會聲稱可以更高價錢收購電子零件，受害人不虞有詐繼而參與投資，當將騙徒收取金錢，着受害人於原地等候，自己則藉詞取貨離開現場。

警方指出，犯罪團伙分工精密，有高度默契；利用電子零件作為招徠，騙取受害人金錢。（陳浩然攝）

西區警區重案組人員接手跟進，人員翻查閉路電視及經深入調查，包括運用「罪案黑點安裝閉路電視計劃」下新安裝閉路電視後，昨日（28日）採取行動，於長沙灣順寧道觀察到該犯罪團伙，再次以相同手法向一名75歲老婦行騙，當3名騙徒陪同受害人準備回家提取金錢時，人員隨即將他們拘捕。

被捕3名持雙程證內地男子（56至61歲），分別報稱為辦公室助理及無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，所有人現正被扣留調查，林景年續稱，據調查顯示，被捕人與上述3宗街頭騙案有關，3名受害人合共被騙約22.5萬元現金及價值約5萬元的金飾；其後，警員搜查他們處所時再發現10多張，用作行騙的高科技電子零件商業卡片。

行動中，警方檢獲10多張高科技電子零件商業卡片，相信與騙案有關。（陳浩然攝）

警方提醒市民，若懷疑遇到騙案，可隨時報案，或致電警方防騙易熱線18222查詢，亦可瀏覽反詐騙協調中心網頁，以獲得最新騙案手法資訊及警示。如有任何市民曾以類似手法被騙取財物或金錢，或有相關資料提供，請與警方聯絡。

警方重申，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人以欺騙手段取得另一人財產，一經定罪，最高可判處監禁10年。