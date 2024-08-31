有片︱大嶼山男子划獨木舟墮海漂流呼救　渡輪船員乘客合力拉上船

大嶼山對開發生墮海意外。網上今日（31日）流傳一段長約3分鐘的影片，拍攝到一名戴眼鏡的男子在海上捉住一隻獨木舟在海上漂浮，其後被船上眾人合力救起。據上傳影片者指，當時一艘相信由大澳開出往東涌的渡輪行駛期間，船員聽到有人呼救，發現男子在海中載浮載沉，遂將其拉上船。網民均大讚救人的船員乘客，並指男事主相當幸運。



富裕小輪回覆查詢指，船員於下午約3時10分發現該名男子並將其救起，當事人沒有受傷，並給予毛氈保暖，事件毋須報警或入院，當事人於3時40分自行登上沙螺灣碼頭，獨木舟亦被帶上碼頭。

警方於今日下午4時21分接報，指有3人在深屈灣對開近港珠澳大橋橋底划船期間反艇，3人一度不知所蹤，幸他們稍後全數獲救，全部人均清醒。

男子先戴上救生圈，有船員以長杆固定獨木舟位置。（香港突發事故報料區 Facebook/LI LY LI）

當時有另一條影片拍攝到渡輪附近，有一名男子在海中緊緊捉住獨木舟船尾右邊的位置，神色稍為慌張。其後有人著男子不用心急、「定啲嚟」、「冇事」、「慢慢嚟」，拋下一個救生圈到獨木舟位置，並表示會救他上岸。男子雙手撐住獨木舟船尾位置，接過救生圈，並慢慢划水到渡輪邊等待救援。

男子接過救生圈後，左手繼續扶住獨木舟船尾位置，右手緊抱船員拋下的救生圈，方鬆開獨木舟浮到船邊並戴上救生圈。

男子右手接過救生圈，左手借獨木舟漂浮。（香港突發事故報料區 Facebook/LI LY LI）

由於救生圈繩連渡輪，船員拉救生圈，協助男子游近渡輪。同時，另一名船員以長杆鈎着獨木舟船尾固定位置。

男子套上救生圈等待救援。（香港突發事故報料區 Facebook/LI LY LI）

男子靠到船邊，船員再詢問他有否抽筋，一直著他不用急、慢慢，並表示會救他上船。過程男子顯現疲態，船員曾叫他稍作休息「唞唞先」。船員固定好男子位置，船員再拋下一個繩扣，教男子先「踩上個扣」，並逐步將繩扣穿到腰上。

船員確保男子要扣好繩扣後，船上2人一起拉繩索，其間男子表現慌張，多次叫停，船員不斷出言安撫﹕「我哋一陣扯你上嚟，你堅持下，慢慢嚟」、「再上多步，我逗住你，膝頭哥上嚟，上咗嚟就冇事啦」，最終合力將男子拉上船，影片就此結束。

船員拋下繩扣固定男子位置。（香港突發事故報料區 Facebook/LI LY LI）

固定好男子位置，船上2人用一分鐘時間將男子拉上船。（香港突發事故報料區 Facebook/LI LY LI）

男子成功獲救。（香港突發事故報料區 Facebook/LI LY LI）

船員身上穿有富裕小輪制服，翻查資料，富裕小輪其中一條航線，由大澳出發，途經沙螺灣、東涌 、屯門。拍攝者其後上傳一張照片，可見男子其後帶同獨木舟在沙螺灣碼頭上岸。

有網民看過影片後，認為片中男事主相當幸運，「依位哥仔有啲運」、「唔著救生衣玩，今次好彩」、「好彩睇到佢」、「佢真係好好彩，有人經過救到佢」；有網民估計他被流水沖走，無力返回岸邊，並留言大讚救人者「真係多謝船員們努力救返一條人命」、「大力水手哥+大力乘客好野」、「觀察力強，救到人，做得好好」。