元朗情侶燒炭亡｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 靠朋友接濟
撰文：黃學潤
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元朗一對情侶上周五在酒街村屋寓所燒炭自殺不治，家屬今日（2日）到富山公眾殮房辦理認屍手續。
男死者的兄弟表示，與男死者已經有很長時間沒有聯絡，對突如其來的死訊感到愕然。二人憶述，男死者與女死者沒有結婚，但二人相愛逾20載，搬入事發村屋亦有20多年。男死者生前從事電影道具及裝修工作，據他們所知，男死者2年前罹患腦癌，經常開工不足，僅靠朋友幫忙開散工及借錢接濟度日。
男死者姓李（60歲）、女死者姓何（50歲），兩人為情侶關係。警方於現場檢獲遺書，元朗警區重案組第一隊接手調查。據男死者兄弟所知，死者留遺書稱無力繳交租金，而且因自殺令單位變成凶宅向業主致歉。
男死者胞兄及胞弟坦言，他們分別半退休及有一家大小需要照顧，處理死者身後事或面臨少許困難。
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